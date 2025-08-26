Donald Trump afirma que detuvo la guerra nuclear entre India y Pakistán







El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado una vez más que su intervención detuvo una posible guerra nuclear entre India y PakistánDiciendo que siete aviones de combate fueron derribados durante las hostilidades «furiosas», una cifra que había puesto anteriormente a las cinco, y que usó presión comercial para detener las hostilidades. «He detenido todas estas guerras. Una grande habría sido India y Pakistán …», dijo Trump durante una reunión bilateral con el presidente de la República de Corea.

Agregó: «La guerra con India y Pakistán fue el siguiente nivel que iba a ser una guerra nuclear … ya derribaron a 7 Jets, eso estaba furioso. Dije:» ¿Quieres intercambiar? No estamos haciendo ningún intercambio ni nada contigo si sigues peleando, tienes 24 horas para resolverlo «. Dijeron:» Bueno, bueno, no hay más guerra «.

Trump ha mencionado el conflicto de India-Pakistán varias veces antes. En julio, afirmó que cinco aviones de combate fueron derribados antes de que las dos partes cesaron las hostilidades, aunque no especificó qué avión del lado fueron derribados o cuáles eran los aviones. La nueva referencia de Trump a «7 Jets» se produce semanas después de que el Jefe del Aire, el Mariscal Amar Preet Singh, confirmó que India había derribado al menos cinco aviones de combate paquistaníes durante Operación Sindoor, junto con un gran avión de vigilancia.

Entregando el discurso de apertura en la 16ª edición de la Conferencia Memorial del Jefe del Jefe de Aire el 10 de agosto, el Jefe de la IAF dijo: «Tenemos al menos cinco combatientes confirmados y una aeronave grande, que podría ser una aeronave Elint (inteligencia electrónica) o un avión de la superficie y el control temprano de AUW & C (Awarding Air. puede hablar de «.

Detalló aún más la operación, y agregó: «Pudimos obtener al menos dos centros de comando y control, como Murid y Chaklala. Al menos seis radares, algunos de ellos grandes, algunos de ellos pequeños. Dos sistemas SAGW que se encuentran en Lahore y Okara. Atacamos tres Hangares. Uno fue el Hangar de su Hangar, el Hangar de Bholari y el Hangar de Hangar de Hangar de Jacobabad. Hangar AEW & C y algunos F-16, que estaban bajo mantenimiento allí «.

Esta fue la primera vez que un oficial de alto rango había especificado el número de aviones paquistaníes destruidos en el conflicto. El Jefe de la IAF acreditó el éxito de la Operación Sindoor a la «voluntad política». «Una razón clave para el éxito fue la presencia de voluntad política. Hubo una voluntad política muy clara y direcciones muy claras que nos dieron. No se nos impusieron restricciones … si hubiera alguna restricción, estaban hechas a sí mismas. Las fuerzas decidieron cuáles serían las reglas de compromiso. Decidimos cómo queríamos controlar la escalada. Teníamos plena libertad para planificar y ejecutar», dijo.

Agregó: «Hubo una sincronización entre las tres fuerzas … el poste de CD marcó una diferencia real. Estaba allí para reunirnos. NSA también jugó un papel importante para obtener todas las agencias». India lanzó la Operación Sindoor el 7 de mayo en respuesta al ataque terrorista de la Pahalgama del 22 de abril en el que 26 personas fueron asesinadas. Las fuerzas armadas indias atacaron la infraestructura terrorista en Pakistán y Jammu y Cachemira ocupados por Pakistán, lo que lleva a la muerte de más de 100 terroristas. India también repelió las represalias de Pakistán y golpeó sus bases aéreas. Mientras tanto, Trump ha seguido insistiendo en que su intervención fue clave para evitar que las hostilidades se convirtieran en una guerra nuclear.

