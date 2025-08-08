¡Súper raro! Estos son 5 aviones de combate de quinta generación en el mundo, su velocidad hace la piel de gallina

Yakarta, Viva – En el mundo militar moderno, avión de combate La quinta generación es un símbolo de la supremacía aérea. Diseñado con tecnología sigilosa, los últimos sensores y capacidades de maniobra extraordinarias, este avión solo es propiedad de un puñado de países con fuerzas de la industria de defensa de alto nivel.

Hasta agosto de 2025, solo había unos pocos aviones de combate de quinta generación que realmente operan en el mundo. Aquí hay cinco de ellos los más famosos y mortales, citados de Wionews Sábado 9 de agosto de 2025.

1. Chengdu J-20 «Mighty Dragon»



VIVA militar: aviones de combate de China, Chengdu J-20

Desarrollado por Chengdu Aerospace Corporation (AVIC), J-20 es el orgullo de la Fuerza Aérea China. La primera vez volando en 2011 y fue oficialmente activo en 2017, este avión fue diseñado para misiones de sigilo de larga distancia.

La velocidad máxima alcanza Mach 2.0 (alrededor de 2,470 km/h) con un rango de combate de 2,000 km. El J-20 está equipado con tecnología anti-Rajar, sensores sofisticados y misiles de largo alcance, lo que dificulta la combinación de duelos de aire.

Con un precio por unidad de alrededor de USD 100 millones o RP1.62 billones, la presencia de J-20 marca una forma de progreso significativo en China en el ámbito de la tecnología de defensa.

2. Sukhoi SU-57 «Felon»

En respuesta a Rusia al dominio del West Fighter Jet, el SU-57 viene con una combinación de velocidad, maniobras extremas y tecnología de sigilo. Esta aeronave puede evitar el radar del oponente, volar a alta velocidad sin después de un quemador, y es efectivo para misiones aéreas y ataques terrestres.

SU-57 tiene una velocidad de Mach de 2.0 (alrededor de 2,136 km/h) y un rango de combate de 1.900 km. Todas las armas se almacenan en el cuerpo del avión para mantener un perfil sigiloso, equipado con el último sistema de radar que lo convierte en una seria amenaza en el cielo.

3. Lockheed Martin F-22 Raptor



Viva militar: Demonio Raptor F-22.

Lanzado en 2005, el Raptor F-22 se convirtió en el primer avión de combate de quinta generación que estaba realmente operativo. Conocido como uno de los aviones más mortales del mundo, F-22 combina alta velocidad, agilidad y habilidad extraordinaria de sigilo.

Capaz de bajar hasta Mach 2.25 (alrededor de 2,414 km/h) con un rango de más de 3.000 km con tanques adicionales, F-22 está equipado con sensores aviónicos sofisticados y modernos.

Con un costo de producción de alrededor de USD 360 millones por unidad y prohibición de exportación, solo se producen 187 unidades, todas ellas son utilizadas exclusivamente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

4. Lockheed Martin F-35 Lightning II



Viva militar: avión de combate de la Fuerza Aérea de EE. UU. (Fuerza Aérea de los Estados Unidos), F-35 Lightning II

A diferencia del F-22 que se centra en la superioridad del aire, F-35 Lightning II es un avión de combate múltiple. Diseñado para batallas aéreas, ataques terrestres, misiones de inteligencia, F-35 viene en tres variantes:

F-35A: despegue convencional

F-35B: paisaje corto/vertical

F-35C: portador de aeronaves especial

La velocidad máxima de Mach 1.6 (alrededor de 1,931 km/h) con un rango de combate superior a 1,000 km. La tecnología de radar tonta y sofisticada hace que sea muy difícil rastrear, incluso en áreas con defensa del aire apretado.

5. Avic J-35 (FC-31 Gyrfalcon)

Como el sucesor de la capacidad del sigilo chino, Shenyang Aircraft Corporation desarrolló J-35 o FC-31 Gyrfalcon. Este chorro de doble motor está destinado a batallas aire-aire, así como misiones del ataque a la tierra.

La velocidad alcanza aproximadamente 1.8 Mach (alrededor de 2,205 km/h) con un rango de combate de alrededor de 1,200 km. Su diseño aerodinámico, armas ocultas en la bahía interna y los perfiles de sigilo lo convierten en un rival serio para los aviones de combate occidentales.