Predicciones de Grammy latino 2025

A medida que la academia de grabación latina comienza su marcha hacia el Grammys latinos El 13 de noviembre, las preguntas se basan en quién se llevará a casa los honores más codiciados.

Con el período de elegibilidad que abarca desde el 1 de junio de 2024 hasta el 31 de mayo de 2025, el año pasado ha visto una avalancha de liberaciones de grandes nombres, desde gigantes que regresan como Maldito conejitoquien parece ser un shoo-in para un álbum del año en el centro de atención con «Tuve que lanzar más fotos«(» Debería haber tomado más fotos «), a voces legendarias como Gloria Estefancuyo último trabajo se duplicó como tesis sobre influencia intergeneracional.

El año pasado, «Radio Güira», la segunda obra extendida de Juan Luis Guerra, se llevó a casa el álbum del año en una categoría apilada que honró igualmente el legado y la innovación duradera. Mientras tanto, Ela Taubert fue coronada Mejor Artista Nuevo, lo que indica una nueva ola de talento emocionalmente impulsado. Ahora, con una mezcla de íconos globales y pioneros emergentes que lanzan música que abarca Urbano, Pop, Música mexicanaY más allá, la carrera de este año en las categorías generales debería ser tan estimulante.

Aquí hay un vistazo a quién podría dar forma a la conversación en Latin Grammys de este año.

Álbum del año

«Roots» de Gloria Estefan (Sony Music Latin)

Su primer álbum en español en 18 años (y el 30 en general), «Raíces» consta de 13 pistas, algunas escritas por Gloria, y la mayoría de los escritos y producidos por su esposo y socio creativo, Emilio Estefan Jr., la colección de salsa y Bolero es un retorno sincero a la forma de los Rhythms y los temas cruzados que han hecho su Latin Music Icon (y le valió el más inquebrantable Latin. Esta colección honra el trabajo de Estefan y se hace eco del mensaje culturalmente urgente de que la música no tiene fronteras y está evolucionando exponencialmente.

«Tuve que tirar más fotos» de Bad Bunny (RIMAS Entertainment)

Aunque puede haberse desviado físicamente, dejando temporalmente a su Puerto Rico natal para completar las responsabilidades de un artista de trote del mundo, Bad Bunny ahora está decidido a mantener sus pies en la isla, como se ejemplifica en el eficiente «Debí». Este proyecto pule con comentarios sobre identidad, nostalgia y resistencia, todo anclado por una rica mezcla de instrumentación en vivo. Desde Salsa y Reggaetón hasta Dembow, Plena y más allá, el álbum muestra una versatilidad inigualable. Incluso sin el peso de su fama global, la profundidad cultural y la perspectiva histórica del registro lo convierten en un contendiente obvio para el oro latino Grammy.

«111xpantia» por Fuerza (Sony Music Latin)

La potencia mexicana regional de cinco miembros de San Bernardino, California, alcanzó un máximo creativo con su noveno álbum, su más audaz y más que empuje a los límites hasta el momento. Si bien la Academia de Grabación Latina aún no les ha dado su vencimiento, este proyecto se siente como su boleto para el reconocimiento. Es una fusión intrépida de lo antiguo y lo nuevo: tradicional rabioso Tejido con giros modernos inesperados, desde la muestra del icónico «Tema de amor del Padrino» hasta las capas en riffs de banjo que de alguna manera solo funcionan. Líricamente, el grupo se sumerge profundamente, explorando temas cotidianos y el crecimiento personal con una crudeza que permanece contigo.

«Nadie se va como vino» por Ángela Aguilar (Machin Records)

Podría ser una exageración predecir una nominación consecutiva del álbum del año para Ángela Aguilar (estaba preparada para el premio el año pasado con «Bolero»), pero no sería una sorpresa. Con «Nieie Se Va Como Llegó», el más joven de la dinastía Aguilar es acreditado como productor y compositor por primera vez. Temáticamente, el disco toca el empoderamiento y la angustia femenina, y es un conjunto relativamente más corto en solo 12 canciones. La instrumentación es exuberante con las cuerdas de mariachi y los elementos de Norteño y Pop. También presenta a Marc Anthony como la única colaboración.

Mejor artista nuevo

Ca7riel y Paco Amoroso (Registros 5020)

Esta trampa experimental y el dúo de hip-hop argentino es indiscutiblemente una de las historias de éxito más grandes que saldrán de la música latina este año. Primero hicieron grandes olas con un concierto de escritorio pequeño NPR muy popular que era imposible de ignorar. Además, ya han jugado para Glastonbury, Coachella y Lollapalooza, y fueron viral Durante las exhibiciones internacionales en Japón. Aunque ya han sido ampliamente reconocidos a nivel internacional, recientemente asegurando un lugar de apertura importante para Kendrick Lamar’s Tour «Grand National»Ciertamente merecen el mismo tratamiento en los Grammys latinos 2025.

Kevin Kaarl (Independiente)

Este cantante y compositor de folk mexicano se ha convertido en una fuerza tranquila, capturando a millones de oyentes a través de las fronteras a través de su composición profundamente emotiva. Como artista independiente, ha encontrado éxito tanto en México como en los Estados Unidos, creando un espacio que es exclusivamente suyo. Su mayor fortaleza radica en su capacidad para tejer influencias aparentemente dispares, desde Norteño y clásica hasta rock. Es un sonido que se siente íntimo y expansivo, lo que lo convierte en una fuerte opción para el mejor artista nuevo.

Judeline (Interscope)

Tras el éxito de «Bodhiria» de 2024, y su viaje tranquilo como cantante y compositora, Judeline parece una elección fácil para los votantes de esta categoría. Su extenso debut semi-conceptual fue ampliamente elogiado por su variedad cohesiva de flamenco, electro-pop y R&B.

Annasofia (Universal Music Latino)

Tanto músico como productor, el talento musical de Annasofia abarca piano, batería, guitarra y percusión. Graduado de la Academia de Art House (que también generó los mejores ganadores de los mejores artistas anteriores Joaquina y Ela Taubert) bajo la tutoría de Julio Reyes Copello, la persona de 24 años es mejor conocida por su combinación única de pop y hip-hop latino, rock y más.