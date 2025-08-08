Benjamin Sesko ha hecho algo que el Manchester United escupe Rasmus Hojlund nunca ha

Benjamin Sesko está a punto de completar una transferencia de gran dinero al Man United después de anotar 21 goles para RB Leipzig la temporada pasada.

Manchester United está a punto de completar la firma de Benjamin Sesko. (Imagen: Maja Hitij/Getty Images.)

‘Take Me Home, United Road’ es hoy en día un elemento básico para el partido en Old Trafford.

Y la firma entrante de Benjamin Sesko está listo para escuchar a los fanáticos del Manchester United que por primera vez desde la primera vez antes del final de pretemporada del sábado contra Fiorentina.

El plan es que se le revela a su nuevo ejército de seguidores antes de la colisión con el lado italiano, similar a la forma en que Rasmus Hojlund se presentó hace dos años a los fanáticos antes de la penúltima amistad de pretemporada de United para la temporada contra RC Lens.

Al igual que Hojlund, también hay una gran posibilidad de que Sesko haga su debut en el United contra el Arsenal. Además, también terminaron en Old Trafford a través de hechizos en Austria.

Con el dúo que comparte un grupo de similitudes, los partidarios de United simplemente esperan que Sesko sea más poderoso en el área de penalización. El esloveno está a punto de unirse al club de RB Leipzig en un acuerdo que costará £ 73.7 millones.

Llegó a Manchester el jueves por la noche y ahora está dando los toques finales en el movimiento. Será el cuarto firma de United of the Summer y su tercera nueva incorporación al departamento de ataque.

Después de terminar la temporada pasada con una diferencia de objetivo negativo de -10, United priorizó este verano para atacar las sesiones de firma. Matheus Cunha y Bryan Mbeumo llegaron de Wolves y Brentford en la parte posterior de temporadas muy exitosas y anotaron 17 y 20 goles respectivamente.

Sesko está a punto de conectar a los Rojos a la parte posterior de una temporada de 21 goles en Alemania. Como no fue hasta finales del 22 de mayo, 21 goles en una temporada a la edad de 21 años significaban un apetito respetable.

Fue la segunda vez que se dirigió a través de la barrera de 20 goles en una sola temporada en su carrera senior. Anotó 13 veces en la Bundesliga y entró con cuatro goles cada uno en la Liga de Campeones y DFB-Pokal.

Benjamin Sesko tuvo una exitosa campaña 2024/25 en RB Leipzig. (Imagen: Sebastian El -Saqqa -Firo Sportphoto/Getty Images.)

Fue más allá de la barrera de 20 goles en 2020/21, también anotó 21 veces, durante un hechizo de préstamo estacional en FC en la segunda división austriaca.

Para comparación: Hojlund nunca anotó 20 goles o más en una sola temporada en su carrera senior. Su mejor regreso en una sola campaña es 16, un hito que alcanzó en United en su primera temporada y a principios de la campaña 2022/23.

El récord de Hojlund en su primera temporada en Old Trafford fue muy respetable. Dado que se había unido a United y estaba inmediatamente en la parte superior del orden jerárquico sin suficiente apoyo en su departamento, era una chica prometedora en el club.

Sin embargo, rechazó la temporada pasada y anotó solo diez goles, de los cuales solo cuatro de ellos fueron anotados en la Premier League. United debe poder confiar en un delantero que puede anotar 20 goles por temporada, y Hojlund no se parece a ese jugador.

Con la excepción de Erling Haaland, cuyo récord solo puede describirse como extraño, no muchos jóvenes huelguistas han llegado a la Premier League en las últimas temporadas e inmediatamente llegaron al suelo al anotar un camión.

Sesko no hay garantía, a pesar del hecho de que se compara con Haaland, en los pasos de los noruegos, pero United tendrá la confianza de que se abrió paso a través de la barrera de 20 objetivos por temporada y recientemente.

Benjamin Sesko trae a Manchester United una nueva dinámica. (Imagen: Ulrik Pedersen/Nurphoto a través de Getty Images).

A los 22 años, el peso de la presión sobre los hombros de Sesko será diferente de todo lo que ha experimentado antes. Pocas posiciones en el fútbol mundial se investigan tanto como la posición central en United.

Sesko construyó un récord respetable en Leipzig y anotó 39 goles en 87 juegos. Su récord de Bundesliga es de 27 goles en 64 juegos.

United lo firma para tal asignación de agua para los ojos y le exigirá resultados inmediatos de él. Sin embargo, se consolarán que juega tan bien en la Premier League además de dos atacantes, y eso puede marcar una diferencia de diferencia.

Hojlund, por otro lado, no tenía ese lujo. Fue contratado para ser el hombre más importante sin apoyo.

La pareja de ellos han tomado rutas similares a Old Trafford, y ambos pueden debutar contra el mismo oponente. United solo esperará que el resultado final sea diferente.