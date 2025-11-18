Steven Soderbergh y Michaela Coel asistirán al Festival de Cine de Doha

La inauguración Festival de Cine de Doha se lanza el jueves con el estreno oficial en Medio Oriente del drama políticamente cargado del director tunecino Kaouther Ben Hania “La voz de Hind Rajab”y una serie de estrenos regionales, incluido Steven SoderberghLa comedia negra “The Christophers” con el director y su estrella Michaela Coel presentes.

Rami Malek, que es el primer actor de ascendencia egipcia en ganar el Oscar al mejor actor (por “Bohemian Rhapsody”), también viajará a la capital de Qatar para el evento, cuyo objetivo es elevar el perfil de Qatar en el mapa de la industria cinematográfica mundial.

Es significativo que el conmovedor drama de Ben Hania –que cuenta la historia real de una niña palestina de cinco años que quedó varada en un automóvil que fue atacado por fuerzas israelíes en Gaza y luego encontrada muerta– se lance a la región desde Qatar, que ha sido un mediador clave en las negociaciones de alto el fuego que involucran a Israel y Hamás.

Igualmente relevante es el hecho de que “La Voz de Hind Rajab” inauguró previamente la primera edición del Festival Internacional de Cine de Mujeres de Gaza, celebrado del 26 al 31 de octubre entre los escombros en Deir Al-Balah, una ciudad palestina a unas nueve millas de la ciudad de Gaza, en el corazón de la franja de Gaza, que marca el estreno de facto de la película en Medio Oriente.

Pero el verdadero lanzamiento de la película en el mundo árabe tendrá lugar en Doha.

“Estoy muy contento de que la película se estrene desde Doha, ya que quería que [regional] estreno”, dijo Ben Hania Variedady señaló que cuando dijo a los organizadores de Doha que el festival “emergente” de Gaza quería mostrarlo primero, “inmediatamente dijeron: sí, claro”.

Otras películas que presentan a Palestina en el nuevo festival de Doha, que se celebrará del 20 al 28 de noviembre, son las candidatas a competencia «Érase una vez en Gaza», dirigida por el dúo de directores palestinos Tarzán y Arab Nasser, que se estrenó mundialmente en Cannes, y el documental de Kamal Aljafari «Con Hasan en Gaza».

Los títulos destacados en la competencia también incluyen “The President’s Cake” del cineasta iraquí Hasan Hadi, sobre una joven escolar elegida para hornear un postre de celebración en conmemoración del cumpleaños de Saddam Hussein, que representa a Irak en los Oscar; “Khartoum”, el potente documental sobre cinco residentes obligados a huir del conflicto de la capital sudanesa que se inició en Sundance; y la comedia negra del director iraní Ali Asgari sobre la censura cinematográfica iraní, “Divine Comedy”.

“The Christophers” estará entre las proyecciones especiales del festival de Doha que también incluyen el drama judicial de Jim Sheridan “Re-Creation”; el documental de Andy Mundy-Castle “Shoot the People”, sobre la fotógrafa y activista nigeriana Misan Harriman; “My Story” de Yasser Ashour, sobre la vida y la trayectoria política del actor y activista sirio Jamal Soliman, quien será homenajeado durante la ceremonia de apertura del festival. Luego está el estreno mundial del thriller qatarí “Sa3oud Wainah” de Mohammed Al-Ibrahim, producido por Katara Studios, que es un testimonio de las ambiciones cinematográficas de Qatar.

Además de Soderbergh, Coel y Malek, otros nombres destacados que viajarán a la capital qatarí son los talentos de la televisión turca Engin Altan Duzyatan (“Resurrección: Ertuğrul”) y Hazal Kaya (“Medianoche en el Palacio Pera”); Dorra Zarrouk, de múltiples guiones, tunecino/egipcio (“Walls”, “Zombie Goes Zombie”); y las estrellas palestinas Saleh Bakri y Hiam Abbass (“Succession”).

El nuevo Festival de Cine de Doha está dirigido por el Instituto de Cine de Doha. Transforma el actual Festival de Cine de Ajyal del DFI, dedicado al cine juvenil y familiar, en un evento internacional más ambicioso para una audiencia más amplia. El nuevo festival tiene cuatro ramas competitivas: competencia internacional de largometrajes, competencia de cortometrajes, competencia cinematográfica de Ajyal (juzgada por el exclusivo jurado juvenil del festival) y competencia Made in Qatar, dedicada a proyectos realizados en Qatar independientemente de la procedencia del director.

El Festival de Cine de Doha está dotado con un premio total de más de 300.000 dólares, lo que lo coloca a la par monetariamente del más ostentoso festival de Cine del Mar Rojo de Arabia Saudita en Jeddah.

El evento del 20 al 28 de noviembre es la última incorporación a un calendario de festivales de cine árabe ya abarrotado durante la temporada Otoño/Invierno. El festival de El Cairo se celebrará del 12 al 21 de noviembre, el festival de Marrakech se celebrará del 28 de noviembre al 28 de diciembre. 6 y la quinta edición del Mar Rojo está prevista del 4 al 13 de diciembre.

Así como el pequeño Estado árabe, rico en petróleo y gas, se diversifica desde el sector energético hacia el cultural, los medios de comunicación y el entretenimiento (como lo atestigua la emisora ​​Al Jazeera y la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2022), el DFI ha crecido constantemente hasta convertirse en una piedra angular crucial de la industria cinematográfica de la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA).

«A medida que la presencia cultural de Qatar se expande y el panorama cinematográfico regional madura, vimos una oportunidad de elevar nuestra oferta de festivales. El Festival de Cine de Doha (DFF) se basa en el éxito de Ajyal pero introduce un compromiso más amplio de la industria, programación global y nuevas vías para el intercambio cultural», dijo recientemente la directora ejecutiva de DFI, Fatma Hassan Al Remaihi. Variedad.

El Festival de Cine de Doha no tiene un mercado estructurado. El DFI ya cuenta con un evento único llamado Qumra, una incubadora y mercado de coproducción que ayuda a fomentar primeras y segundas obras, en su mayoría de directores árabes. Qumra, que fue concebido por el DFI tras el fracaso del Festival de Cine de Tribeca Doha, que se desarrolló entre 2009 y 2012, celebró recientemente su undécima edición. Los mentores de Qumra este año incluyeron a Johnnie To, Walter Salles y Darius Khondji.

Sin embargo, el festival de Doha tiene un programa industrial presentado por el Qatar Film Committee, un organismo oficial que forma parte del centro Media City Qatar y tiene la tarea de impulsar el crecimiento de la industria del entretenimiento del país. Este programa incluirá una serie de paneles a cargo, entre otros, del ex periodista de MSNBC Mehdi Hassan, fundador de la empresa de medios Zeteo; la periodista egipcia y defensora de los derechos palestinos Rahma Zein; y el periodista nominado al Emmy y corresponsal de Vice y HBO Ahmed Shihab-Eldin.

Será interesante ver si este nuevo festival logrará fortalecer el poder blando cultural de Qatar y cómo.