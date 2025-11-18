Al separarse de la selección nacional de Indonesia, Denny Landzaat fue reclutado por un club europeo gigante.

VIVA – El ex asistente Patrick Kluivert en Equipo Nacional Indonesia, Denny Landzaatha encontrado un nuevo puerto. Apenas un mes después de ser despedido del equipo de Garuda, el hombre de 49 años se unió oficialmente al cuerpo técnico del gigante holandés. Áyax Ámsterdam.

Lea también: PSSI indefenso ante las sanciones de la FIFA Thom Haye y Shayne Pattynama



Landzaat se fue con Kluivert y el resto del personal poco después. Selección Nacional de Indonesia No logró avanzar a la ronda final de las eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática. Los pasos de Indonesia se detuvieron en la cuarta fase, tras no poder competir con Arabia Saudita e Irak.

Como resultado de este fracaso, todo el cuerpo técnico holandés, desde Kluivert, Alex Pastoor, Denny Landzaat hasta su equipo de apoyo, vio rescindidos sus contratos. PSSI.

Lea también: Mali Sub-22 sigue pensando seriamente en enfrentarse a Indonesia y promete presentar un equipo diferente en el segundo partido



Sin embargo, la carrera de Landzaat no estuvo inactiva por mucho tiempo. Ahora se confía en él para que sea el asistente de Fred Grim, el entrenador interino del Ajax que fue designado para reemplazar a John Heitinga.

«El Ajax ha nombrado temporalmente a Denny Landzaat como entrenador asistente de Fred Grim. El ex centrocampista del FC Twente, Feyenoord y AZ, entre otros, trabajó con Grim en el Willem II y comenzó a trabajar en De Toekomst el lunes», escribió ESPN Nederland.

Lea también: Los 30 mejores participantes pasan a Garuda Academy Core 3.0 y obtienen un camino especial hacia la beca LPDP



En realidad, Landzaat se unió a la selección nacional de Indonesia en enero de 2025 y se separó en octubre pasado. Aunque corta, su trayectoria en el mundo del coaching es bastante sólida. Ha sido asistente en grandes clubes como Feyenoord, Lech Poznan, Ferencvaros y Willem II.

Fue en Willem II donde volvió a encontrarse con Fred Grim, una figura que ahora lo invitó a trabajar juntos nuevamente en el Ajax.

«El nombramiento de Landzaat es inicialmente temporal. Ajax está buscando activamente un director técnico, después de eso comenzarán a buscar un nuevo entrenador. Si este nuevo entrenador quiere traer su propio personal y no ve un papel para Landzaat, su contrato puede rescindirse», continuó ESPN Nederland.

Curiosamente, la oferta del Ajax no es nada nuevo para Landzaat. El pasado mes de junio se le dio la opción de incorporarse al cuerpo técnico de John Heitinga. Sin embargo, en aquel momento decidió seguir acompañando a Kluivert por su ambición de llevar a la selección de Indonesia al Mundial, misión que finalmente fracasó.

Landzaat tiene un vínculo especial con el Ajax. Se graduó en la academia del club apodado de Amsterdammers, antes de ascender al primer equipo en la temporada 1995-1996. Aunque solo apareció dos veces, el Ajax sigue siendo un club que se ha hecho un nombre.