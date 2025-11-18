SC emite avisos al Centro, CBI, ED y Anil Ambani sobre PIL por fraude importante







El Corte Suprema El martes emitió avisos al Centro, CBI, ED, Anil Ambani y otros sobre un PIL solicitando una investigación supervisada por el tribunal sobre un presunto fraude bancario y corporativo masivo que involucra a Reliance Communications (RCOM), las empresas de su grupo y su promotor.

Un tribunal compuesto por el presidente del Tribunal Supremo, BR Gavai, y el juez K Vinod Chandran, tomó nota de las presentaciones del abogado Prashant Bhushan, representante del peticionario de PIL y exsecretario de la Unión, EAS Sarma, y ​​solicitó respuestas en un plazo de tres semanas.

El tribunal ahora ha publicado el PIL para una nueva audiencia después de tres semanas.

Bhushan alegó que las agencias de investigación no están investigando la presunta complicidad de bancos y sus funcionarios en el enorme fraude bancario. Buscó instrucciones al CBI y al ED para que presentaran sus respectivos informes de estado con respecto a la investigación contra los bancos y sus funcionarios en el caso.

«Emitir aviso retornable en tres semanas. Que presenten sus respuestas», dijo el CJI.

La PIL alegó el desvío sistemático de fondos públicosfabricación de estados financieros y complicidad institucional entre múltiples entidades del Grupo Reliance ADA liderado por Anil Ambani.

Dijo que la FIR registrada por la CBI el 21 de agosto, junto con los datos conectados Dirección de Ejecución (ED), aborda simplemente un pequeño segmento del presunto fraude.

A pesar de las detalladas auditorías forenses que señalan graves irregularidadesLa petición afirma que ninguna de las agencias está investigando el papel de los funcionarios, auditores o reguladores de los bancos, lo que él llama una «falla crítica».

La declaración también decía que las conclusiones de fraude sistemático y desvío de fondos han sido «reconocidas» judicialmente en una decisión del Tribunal Superior de Bombay.

