El primer ministro Modi recibe una llamada del presidente brasileño, habla sobre la cooperación en el comercio, la tecnología







Primer Ministro Narendra Modi El jueves recibió una llamada del presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y hablaron sobre la cooperación en el comercio, la tecnología y más, dijo la PMO en un comunicado.

«El primer ministro Modi y el presidente brasileño acordaron aumentar la cooperación en el comercio, la tecnología, la energía, la defensa, la agricultura y la salud», dijo la PMO

Durante su conversación, el primer ministro Modi y el presidente Lula reiteraron su compromiso de llevar la asociación estratégica de India-Brazil a nuevas alturas, dijo.

En una publicación sobre X, el primer ministro Modi escribió: «Tuvo una buena conversación con el presidente Lula. Le agradeció por hacer que mi visita a Brasil sea memorable y significativa. Estamos comprometidos a profundizar nuestra asociación estratégica, incluso en el comercio, energía, tecnología, defensa, salud y más. Una asociación fuerte y centrada en las personas entre los beneficios mundiales del sur de todos».

La conversación entre el primer ministro Modi y el presidente Lula se produce después de que India y Brasil fueron abofeteadas con enormes aranceles por la administración Trump.

Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El miércoles firmó el miércoles una orden para imponer una tarifa adicional del 25 por ciento sobre los bienes indios sobre la compra continua de petróleo ruso de Nueva Delhi, una fuente de ingresos clave para la guerra de Moscú en Ucrania.

La tarifa del 50 por ciento sobre India, que surta efecto en tres semanas, se adentra en un servicio separado del 25 por ciento en vigor el jueves, según el texto de la orden ejecutiva publicada por la Casa Blanca.

La orden también amenaza las sanciones potenciales en otros países que se consideran «importando directa o indirectamente el petróleo de la Federación de Rusia».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la India dijo anteriormente la presión de los Estados Unidos para detenerlo. ruso El petróleo era «injustificado e irracional» y que protegería sus intereses.

Mientras tanto, antes, la administración Trump había anunciado un arancel del 50 por ciento sobre las importaciones de Brasil, a partir del 1 de agosto.

Después de las órdenes de Trump, los competidores de la India se ubicarán mucho mejor en el mercado estadounidense, ya que su deber es más bajo: Myanmar (40 por ciento), Tailandia y Camboya (ambos 36 por ciento), Bangladesh (35 por ciento), Indonesia (32 por ciento), China y Sri Lanka (ambas por ciento), Malaysia (25 por ciento), Philippines y Vietnam (tanto 20 %).









