‘Zootopia 2’ es la película animada más taquillera de la historia de Hollywood

“Zootopía 2”está avanzando hacia otro hito de taquilla.

La exitosa secuela de Disney ha recaudado 1.700 millones de dólares a nivel mundial, superando a otra exitosa secuela de Disney, “Inside Out 2” de 2024 (1.690 millones de dólares), para situarse como la película animada más taquillera de la historia de Hollywood. La película china «Ne Zha 2», un estreno ajeno a la Motion Picture Association, sigue siendo la película animada más recaudada con 2.250 millones de dólares.

Con estos picos de taquilla, “Zootopia 2” es ahora el noveno estreno mundial más grande de todos los tiempos, ubicándose detrás de dos gigantes de superhéroes, “Spider-Man: No Way Home” ($1.9 mil millones) y “Avengers: Infinity War” ($2 mil millones).

«Este hito pertenece ante todo a los fans de todo el mundo cuyo entusiasmo lo hizo posible», dijo el copresidente de Disney Entertainment, Alan Bergman, en un comunicado. «Estamos increíblemente orgullosos de nuestros cineastas Jared Bush, Byron Howard e Yvett Merino y de todo el equipo de Walt Disney Animation Studios por crear una película que conecta tan profundamente con el público de todo el mundo. ‘Zootopia 2’ es un logro extraordinario y estamos agradecidos a todos los que ayudaron a darle vida».

“Zootopia 2” se estrenó antes del Día de Acción de Gracias recaudando 156 millones de dólares a nivel nacional y 559,5 millones de dólares a nivel mundial durante cinco días, convirtiéndose en el estreno animado mundial más alto de todos los tiempos, así como el mayor debut mundial del año. La película sigue siendo una potencia de taquilla con 390 millones de dólares a nivel nacional y la asombrosa cifra de 1,31 mil millones de dólares a nivel internacional. Entre sus muchos otros hitos, “Zootopia 2” se convirtió en la película animada de Hollywood y el estreno con clasificación PG que más rápido alcanzó los mil millones de dólares a nivel mundial. China, que ha sido hostil a la comida de Hollywood desde la pandemia, se ha mostrado especialmente entusiasmada con el regreso de la metrópolis llena de animales con 619 millones de dólares hasta la fecha. Es la segunda película de Hollywood más taquillera en el país detrás de la épica Marvel de Disney “Avengers: Endgame” con 632 millones de dólares.

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, “Zootopia 2” sigue a un oficial de policía conejo (Ginnifer Goodwin) y un zorro estafador (Jason Bateman) mientras se reúnen para perseguir a un nuevo y misterioso residente reptil (Ke Huy Quan). Disney aún tiene que anunciar la inevitable «Zootopia 3».