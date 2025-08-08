LOCARNO, Suiza-Sophia Mocorrea, escritora y directora de Sundance ganando el breve «secuestro de la novia» y esperaba características de «matrimonio por secuestro», que obtuvo el premio Les Arcs Talent Village de diciembre, está avanzando en lo que podría ser el segundo largometra del cineasta alemán, «Vca Muerta».

Escrito por Mocorrea, «Vaca Muerta» también representa un proyecto emblemático en Matadoras, con sede en Berlín, una nueva productora que se centra en la ficción y los documentales de autores. Fue creada este año por Mocorrea, Sarah Valerie Radu, Nina Bayer-Seel y Markus Krojer.

Radu asiste a los Locarno Pro’s ¡Combina! Foro de redes, que se ejecuta del 8 al 10 de agosto.

Un drama social explorado a través de una variedad de puntos de vista, «Vaca Muerta» entrelaza cuatro vidas en el norte de Patagonia, Argentina, que se desarrolla a la sombra de una vasta industria fracking. Un bombero se enfrenta a las consecuencias de un deslizamiento de tierra mortal; Un paleontólogo confronta el descubrimiento fallido; Una joven busca su identidad en los mitos de origen y un abogado está dividido entre la justicia y la ambición.

«‘Vaca Muerta’ es una película episódica que entrelaza sutilmente historias personales con tensiones generales, moviéndose entre realidad y proyección, explotación y autoengaño, todo en contra del contexto de una región flotando en un vacío político», concluye la sinopsis.

«En ‘Vaca Muerta’, cuatro hilos narrativos se desarrollan en la región de fracking de Argentina, donde las fracturas finas corren no solo a través de la tierra, sino también a través de la sociedad, reveladas en diferencias de clase, origen y generación», dijo Raku a Raku Variedad.

«Mocorrea aporta una lente profundamente personal y poética a esta película. Medita silenciosamente sobre la explotación, la identidad y la resistencia, revelando historias íntimas que resuenan mucho más allá de su entorno local», agregó, señalando que desde el desarrollo en adelante, el proyecto ha adoptado la sostenibilidad, tanto en el contenido como en la producción, y busca aumentar la asignura de la ecológica y la socialidad social.

«Matrimonio por secuestro», desarrollado en Torino Script Lab, se encuentra en la etapa final de financiamiento. El debut característico de Mocorrea «continúa su enfoque en las narrativas que abordan las experiencias humanas y las realidades sociales con sutileza y relevancia universal», agregó Raku.

«Con un enfoque en las historias que resuenan internacionalmente, nuestro objetivo es construir asociaciones creativas y financieras al principio de un contexto global», dijo Raku sobre el modelo de negocio de Matadoras. «En este proceso, un diálogo temprano con plataformas, emisores y distribuidores es esencial, particularmente cuando se trata de posicionar y garantizar la visibilidad para nuestras películas. Al mismo tiempo, damos un gran valor a permanecer flexible y adaptando continuamente nuestra estrategia a las necesidades y carácter específicos de cada proyecto individual».

Repping Matadoras en Locarno’s Match Me!, Raku también estará revelando «Guerra y Cirugía Plástica», de Yara Khalil. «En medio de la guerra y la crisis en el Medio Oriente, dos industrias prosperan: armas y cirugía plástica. ¿Cómo se convirtió la belleza, aunque definida, se convirtió en una herramienta para la resistencia y la supervivencia?» Se lee en el logline.