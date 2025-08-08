Antes de los rakernas, Nasdem plantando 700 árboles productivos en Gowa

Gowa, vivo – Fiesta Nasdem Celebrando actividades de plantación árbol En Gowa Regency, South Sulawesi (South Sulawesi), jueves 7 de agosto de 2025. Esto se hizo antes de la implementación de la reunión nacional de trabajo (Rakernas) en Makassar del 8 al 10 de agosto de 2025.

La actividad asistió el presidente del Coordinador Electoral del Partido Nasdem, Prananda Surya Paloh, y vicepresidente del Partido Nasdem, Saan Mustopa.

Prananda Surya Paloh, dijo que la actividad era una forma de los esfuerzos del Partido Nasdem para alentar la conciencia pública de la importancia de proteger el medio ambiente.

«Aunque se puede considerar decir que esto no es demasiado grande, pero al menos hemos comenzado a iniciar», dijo Prananda.

Agregó, específicamente en la regencia de Gowa, el Partido Nasdem plantó 700 árboles productivos como parte del movimiento Nasdem Go Green.

«El lema de Nasdem se vuelve verde, verde, que enfatizo hoy, debe ser recordado por todos los hermanos», explicó Prananda.

También esperaba que el movimiento no se detuviera en el Partido Nasdem, sino que la comunidad en general podría continuar.

«Personalmente y Nasdem, en la institución, espera que este movimiento sea continuo por todas las organizaciones comunitarias y la sociedad en general», dijo.

En línea con eso, el vicepresidente del Partido Nasdem, Saan Mustopa, dijo que el movimiento de plantación tenía el objetivo de mejorar el bienestar de la comunidad plantando árboles productivos.

«Plantamos árboles productivos, árboles frutales que producen como mangos, otros», dijo Saan.

Saan agregó, la actividad de plantación de árboles era parte de la serie de consolidación del Partido Nasdem antes de la reunión nacional de trabajo que se llevará a cabo en Makassar, South Sulawesi, del 8 al 10 de agosto de 2025.

También espera que la plantación de árboles desencadene la conciencia pública para plantar árboles para fuentes de vida y recursos económicos.