El administrador de Trump le pide a HC que termine las restricciones en las paradas de inmigración del sur de California







El Administración de Trump El jueves, le pidió a la Corte Suprema que detuviera una orden judicial que restringe las paradas de inmigración que barrieron al menos a dos ciudadanos estadounidenses en el sur de California. La petición de emergencia se produce después de que un tribunal de apelaciones se negó a levantar una orden de restricción temporal que prohíbe a las autoridades detener o arrestar a las personas basadas únicamente en factores como qué idioma habla o dónde trabajan.

La medida es la última de una serie de apelaciones de emergencia de la administración Trump al Tribunal Superior, que recientemente se ha puesto del lado del presidente republicano en varios casos de alto perfil. El Departamento de justicia Argumentó que a los agentes federales pueden considerar esos factores al aumentar la aplicación de las leyes de inmigración en Los Ángeles, un área que considera una «prioridad de la aplicación de la ley». Los funcionarios de Trump pidieron a los jueces que detuvieran inmediatamente la orden del juez de distrito estadounidense Maame E Frimpong en Los Ángeles. Encontró una «montaña de evidencia» de que las tácticas de aplicación estaban violando la constitución de los Estados Unidos en lo que los demandantes llamaron «patrullas itinerantes».

Su fallo llegó en una demanda presentada por grupos de defensa de inmigrantes que acusaron al presidente Donald Trump Administración de personas de piel marrón sistemáticamente en el sur de California durante la represión de la administración contra la inmigración ilegal. El abogado general de Trump, D John Sauer le pidió a los jueces que detuvieran inmediatamente la orden de Frimpong, argumentando que pone ilegalmente una «camisa de fuerza» en los agentes en un área con una gran cantidad de personas en los Estados Unidos ilegalmente.

«Nadie piensa que hablar español o trabajar en la construcción siempre crea sospechas razonables … pero en muchas situaciones, tales factores» solo o en combinación «pueden aumentar la probabilidad de que alguien esté presente ilegalmente en los Estados Unidos», escribió Sauer. También argumentó que la orden «incumplió» una reciente decisión de la Corte Suprema que restringe a los jueces de entregar medidas cautelares universales, ya que restringió las paradas en toda la región en lugar de solo los demandantes. Los abogados del Departamento de Seguridad Nacional han dicho que los oficiales de inmigración se dirigen a personas basadas en la presencia ilegal en los Estados Unidos, no en color, raza o etnia.

La orden de Frimpong, quien fue nominada por el presidente demócrata Joe BidenLas autoridades de prohibir el uso de factores como raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, presencia en un lugar como un patio de remolque o un lavado de autos, o la ocupación de alguien como la única base para sospechas razonables de detención.

La región de Los Ángeles ha sido un campo de batalla para la administración Trump después de que su estrategia de inmigración agresiva provocó protestas y el despliegue de los guardias y marines nacionales durante varias semanas. Los demandantes sobre la demanda ante Frimpong incluyeron a tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses. Uno fue el residente de Los Ángeles, Brian Gavidia, quien se mostró en un video del 13 de junio que fue incautado por agentes federales mientras gritaba: «¡Nací aquí en los Estados Unidos, East La Bro!» Fue liberado unos 20 minutos después después de mostrar a los agentes su identificación, al igual que otro ciudadano se detuvo en un lavado de autos, según la demanda.

