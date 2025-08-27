Sony y Netflix en charlas para secuela

Parece que se está preparando una gira Huntr/X Reunion. Sony y Netflix están en conversaciones tempranas para un «Cazadores de demonios de KPOP«Secuela, siguiendo la función animada que se convirtió en un mega hit de transmisión durante el verano.

El martes más temprano, «Kpop Demon Hunters» superó «Red Aviso» en las listas de todos los tiempos de Netflix, devenir La película más vista en la historia del servicio con más de 236 millones de vistas totales. La banda sonora original de la película también con muescas Cuatro canciones en el Billboard Top 10 simultáneamente, la primera vez que ha sucedido en la historia del Hot 100.

El fenómeno «Kpop Demon Hunters» se convirtió en una supernova que incluso llevó a Netflix a romper de sus principios de aversión teatral para darle a la película animada un lanzamiento especial para cantar en más de 1.700 teatros norteamericanos. Incluso con solo dos días de proyecciones especiales, «Kpop Demon Hunters» Terminó la taquilla nacional En el penúltimo fin de semana de agosto, superando a los reestructurantes del estudio como «Armas» y «Freakier Friday».

Netflix continúa buscando formas de capitalizar el éxito fugitivo de la función, que fue producida por Sony Pictures Animation antes de ser vendido al streamer. Mientras Netflix se prepara para lanzar destinos de compras en persona tanto en Filadelfia como en Dallas antes de la temporada navideña, la compañía tiene estado construyendo Experiencias de «cazadores de demonios KPOP» en el sitio, una notable decisión de seguimiento rápido, ya que los diseños para las tiendas ya han estado en proceso durante años.

En una entrevista con VariedadLa codirectora de «Kpop Demon Hunters», Maggie Kang, flotó las esperanzas de una secuela, particularmente al ir más allá del vocalista principal de Huntr/X, Rumi, para expandir las historias de sus compañeros miembros del grupo Zoey y Mira.

«Nos hemos configurado mucho para una historia de fondo potencial. Obviamente, hay muchas preguntas que quedan sin respuesta y áreas que no se exploran, y tuvimos que hacerlo porque hay muchas películas que se puede decir en 85 minutos», dijo Kang. «Esta fue la historia de Rumi, y tenemos historias de fondo para Zoey y Mira, las que realmente pusimos en la película, pero simplemente la rechazó. Simplemente no fue la película para esas historias».