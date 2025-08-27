La profesora desmantelando chat desagradable canciller UNM supuestamente invitada a ir al hotel

Makasar, Viva – Una profesora de la Universidad Estatal de Makassar (UNM) con el QD inicial informó el rector de la UNM, la profesora Karta Jayadi, por presunto acoso sexual verbal. El informe fue acompañado por una serie de evidencia de conversación a través de la solicitud de WhatsApp que contiene sentencias matizadas, incluso incluyendo supuesta invitación al hotel. Se dijo que la conversación duró de 2022 a 2024.

La Dirección de Investigación Criminal Especial (Ditreskrimsus) de la Policía Regional del Sur Sulawesi recibió el informe.

Kasubdit 5 Tipidsiber Ditreskrimsus Comisionado de Policía Regional Surwesi Bayu Wicaksono

«Recibimos el informe ayer en el subdirector de V tipidsiber Ditreskrimsus. Luego también nos hemos comunicado con la parte informada (Prof. Karta Jayadi)», «Kasubdit 5 Tipidsiber Ditressusussus Comisionado de Policía de Sulawesi Bayu Wicaksono dijo a los periodistas en Makassar, martes 8/27/2025).

Bayu agregó, su partido inmediatamente programó un examen del periodista.

«Del reportero, estamos programados más tarde (verificados) la posibilidad de mañana el miércoles. Nuestro Kanit se ha estado comunicando con el periodista y el horario se ha determinado aquí (Oficina de Policía Regional South Sulawesi)», dijo.

Mientras tanto, la agenda de llamar a la parte informada, a saber, el rector de la UNM, no ha sido programada.

«Todavía no, más tarde (llamado). Todo es definitivamente (llamado), verificaremos», explicó Bayu.

Este caso se informó sobre la base de la ley número 1 de 2024 con respecto a la información y las transacciones electrónicas (ITE), porque la evidencia en forma de conversaciones de WhatsApp también se adjuntó al informe.

«Ayer recibimos relacionados con ITE. El sonido estaba relacionado con la ley ITE, por lo que la carrera hacia nosotros. Del informe, también adjunto con alguna evidencia de conversación (WhatsApp)», explicó.

Con respecto al supuesto elemento de pornografía o acoso sexual verbal, Bayu dijo que su partido todavía estaba en la etapa de examen inicial.

«Todavía no (explorado), lo haremos más tarde. Este fue el primero (examen inicial), tomando información del reportero, más tarde investigaremos allí.

Por otro lado, el rector del profesor de la UNM Karta Jayadi a través de su asesor legal, Jamil Misbach, en realidad informó al profesor QD a la Policía Regional de Sulawesi del Sur por cargos de difamación.

«Debido a que no querían aclarar relacionados con las acusaciones que había cometido, el canciller de la UNM informó la difamación relevante en la policía regional del sur de Sulawesi», dijo Jamil.

Además de tomar canales legales penales, el profesor QD también ha enviado informes a la Inspección General del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República de Indonesia. El informe tenía la intención de procesar presuntas violaciones de la ética del aparato civil estatal (ASN) realizado por el canciller. (ENTRE)