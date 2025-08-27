¡Tu profesor de inglés y tu profesor de deportes se casarán!

VIVA – Un paso más cerca del «juego final», Taylor Swift Y Travis Kelce Oficialmente comprometido. El cantante «Cruel Summer» y el ala cerrada Kansas City Chiefs anunciaron su compromiso en una carga compartida en Instagram, acompañadas de algunas fotos de su aplicación decorada con el jardín de flores.

«Tu profesor de inglés y tu profesor de deportes Casarse «Swift escribió en un título de fotos, citado el miércoles 27 de agosto de 2025.

Kelce aplicó con su anillo de diseño con Lubeck Kindred de Artifex Fine Jewelry. La piedra espumosa era «Old Mine Brilliant Cut», que fue exhibida por Swift en una serie de fotos al anunciar las grandes noticias.

La primera foto de compromiso presentaba a Kelce aplicándose mientras se arrodillaba mientras Swift le puso una mano con amor en su rostro. Otras fotos muestran a la pareja abrazada y se sentó en un banco debajo del enrejado de flores rosa y blanca.

Su historia de amor comenzó en julio de 2023 cuando Kelce asistió a la gira Eras Swift en el Estadio Arrowhead, donde jugó fútbol para los Kansas City Chiefs. Unas semanas después de asistir al concierto, Kelce reveló que realmente lo intentó y falló en encontrarse con Swift.

Unos meses más tarde, Swift y Kelce activaron rumores cuando Swift apareció sorprendentemente en el partido de los Chiefs en septiembre de 2023, observando desde la suite el ala cerrada con su madre, Donna. Incluso fue atrapado en la cámara animando cuando Kelce anotó un touchdown, y ambos fueron vistos saliendo juntos después del partido.

Kelce y Swift son Frank sobre su relación en el podcast ‘New Heights’ a principios de este mes

A principios de este mes, Swift debutó su nuevo podcast de Heights, que según Guinness World Records rompió el nuevo récord mundial de «la proyección más simultánea para el podcast en YouTube» el 13 de agosto con un total de 1.3 millones.

Swift no solo anunció su próximo 12 álbum de estudio, The Life of a Showgirl, con la ayuda de su prometido y su hermano, Jason, en su podcast, sino que también fue franco sobre su relación con Kelce, incluyendo insinuaciones que vivían juntos.

«Sé que no está loco cuando hablamos por primera vez. Pensé, realmente me conocía de una manera muy natural, muy pura, muy normal», dijo Taylor Swift, lanzando personas.

Luego, la estrella del pop describió la figura del jugador de fútbol como un refuerzo del entusiasmo en la vida de todos los que lo rodean.

«Él es como, cuando tomas fotos en tu teléfono celular y presionas el botón de agrandamiento de color, eso es lo que haces en la vida de todos», dijo a Kelce.

Anteriormente en julio, Kelce compartió una dulce carga de Instagram que mostró una visión de momentos especiales en su relación.

La carga presentaba varias fotos de la pareja con una aparición a juego y pasando tiempo fuera de la temporada juntos entre amigos. En una foto, la pareja llevaba una ropa negra a juego, y los fanáticos que observaban al ver la suave aparición en la pantalla del teléfono celular de Kelce en la esquina de la foto, que lo muestra y Swift como una pantalla de bloqueo entre sí.

En otra foto, rápido con una graciosa gafas de sol con marcos gruesos pertenecientes a Kelce, mientras Kelce sonrió mientras estaba sentado a su lado. La pareja también llevaba una gorra de béisbol a juego, con las palabras «Capitán» y Swift «First Friend».

La carga también presentó algunas fotos de vacaciones de Swift y Kelce en la nevada Montana que hicieron a principios de este año, incluidas las fotos de aquellos que se reían mientras usaban sombreros en blanco y negro armoniosos.