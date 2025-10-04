PM del Reino Unido Keir Starmer hará su primera visita oficial a la India el 8 de octubre de 9







Reino Unido (Reino Unido) Primer Ministro (PM) Keir Starmer estará en una visita de dos días a India El 8 de octubre por la invitación del primer ministro Narendra Modi, informó la agencia de noticias ANI, citando el Ministerio de Asuntos Externos (MEA). Este será el primer viaje oficial de Starmer a la India después de asumir el cargo.

El MEA dijo el sábado que ambos PMS estarán en Mumbai el 9 de octubre para hacer un balance de progreso en la Asociación Estratégica Integral de India-Reino Unido bajo ‘Visión 2035’, una hoja de ruta centrada de 10 años de programas e iniciativas.

La hoja de ruta cubre pilares clave que incluyen comercio e inversión, tecnología e innovación, defensa y seguridad, clima y energía, salud, educación y relaciones de personas a personas.

Según ANI, ambos PM se involucrarán con los líderes empresariales y los expertos de la industria en oportunidades que surgen del acuerdo económico y comercial integral de India-UK (CETA), que sirve como un pilar central de la asociación económica entre los dos países. Funcionarios Señaló que se espera que este compromiso fomente el aumento de las colaboraciones de inversión y comercio, particularmente en sectores como tecnología, fintech, productos marinos, textiles, cuero y gemas y joyas.

Además de las discusiones bilaterales, Starmer y Modi intercambiarán puntos de vista sobre cuestiones regionales y globales, lo que refleja la importancia estratégica de la relación India-Reino Unido en el ámbito internacional.

Modi Y Starmer también participará en la sexta edición del Global FinTech Fest en Mumbai, donde entregarán direcciones principales e interactuarán con los responsables políticos, los innovadores y las partes interesadas de la industria, informó ANI. El MEA destacó que esta visita se basará en el impulso creado por la visita del primer ministro Modi al Reino Unido del 23 al 24 de julio, reafirmando el compromiso compartido de ambos países a una asociación con visión de futuro.

El Ceta India-Reino Unido, firmado en presencia de ambos líderes, fue ejecutado formalmente por el Ministro de Comercio e Industria de la India, Piyush Goyal, y el Secretario de Estado del Reino Unido para Negocios y Comercio, Jonathan Reynolds. Según el acuerdo, el 99 por ciento de las líneas arancelas disfrutan de acceso a cero en servicio, mientras que los sectores de servicios clave se han abierto al comercio bilateral.

El sector marino, en particular, se beneficiará de la eliminación de los aranceles de importación en una amplia gama de productos de mariscos, incluidos camarones Vannamei, pescado congelado, langostas, pomfret y camarones negros tigres, mejorando la competitividad de la India en el mercado del Reino Unido. También se espera que los sectores intensivos en laboratorio, como los textiles, el cuero y las gemas y las joyas, vean un aumento de las exportaciones bajo CETA.

Todos los productos de pesca y pesca que figuran en las categorías de programación de tarifas del Reino Unido marcadas ‘A’ ahora disfrutan del 100 por ciento de acceso libre de impuestos desde la fecha de la entrada del acuerdo, proporcionando un impulso significativo a Comercio de la India en estos productos.

(Con entradas ANI)





