El Festival Internacional de Cine Internacional de Dragón Hidden Dragon Dragon Tiger Pingyao se abrió dentro de la ciudad amurallada china del siglo XIV el martes con una celebración del legado cinematográfico de la provincia de Shanxi, la música en vivo, la danza y la presentación de su premio Signature East-West al director del director Feng xiaogang.

Las actas tuvieron lugar en el teatro al aire libre de la plataforma, un lugar de 1.500 asientos que llevan el nombre Jia Zhangke‘s 2000 película. La banda independiente Orange Ocean lanzó la noche con «Summer Cozy Rock», seguido de un montaje de películas de sets de Shanxi, que van desde «Raise the Red Lantern» de Zhang Yimou hasta la propia «Plataforma» de Jia y «Ash Is White». Un baile estilizado basado en un antiguo ritual de sacrificio agregó una floritura cultural antes de que el programa concluyera con el estreno mundial del corto «Feliz año nuevo del año nuevo» de Zhang Dalei.

La fundadora del festival, la nativa de Shanxi, Jia Zhangke, dio la bienvenida a la audiencia, señalando que la alineación de este año abarca 53 películas de 20 territorios, incluidos el 30% de estrenos mundiales y el 62% de estrenos asiáticos. También marcó el escaparate especial «People Will Triumph», dedicado a las películas sobre la resistencia china durante la Segunda Guerra Mundial.

El premio Crouching Tiger Hidden Dragon East-West, que honra los logros en el cine y las contribuciones al desarrollo de la cultura cinematográfica Este-Oeste, se presentó en dos partes. Primero, un reconocimiento profesional fue para Nogami Teruyo, el productor japonés, supervisor de guiones de 98 años que colaboró ​​extensamente con Kurosawa Akira en clásicos desde «Rashomon» hasta «Ran». Nogami, incapaz de viajar, envió una carta de agradecimiento que fue leída en voz alta en el escenario.

El premio también fue otorgado por Feng Xiaogang, reconocido por sus contribuciones al cine chino en la comedia, el drama y las epopeyas históricas. El escritor productor Liu Zhenyun y el director Guan Hu presentaron el trofeo a Feng, quien recibió una ovación de pie. «Hacer películas es un largo camino que requiere persistencia», dijo Feng, y agregó que continuaría su viaje creativo.

Actor Yao chenSirviendo como miembro del jurado para el Premio de Honor Rossellini, le dijo a la audiencia: «La última vez que vine a Pingyao fue como actriz; esta vez estoy aquí como miembro del jurado. La próxima vez, espero poder venir puramente como turista». Ella dijo que esperaba conectarse con directores jóvenes e inspirarse en su trabajo.

El cantante pop Wu Mochou más tarde realizó el tema de «The Banquet», que trajo una nota convencional a la noche impulsada por el autor.

La noche también previsualizó la «Resurrección» de Bi Gan, protagonizada por Jackson Yee, Shu Qi y Zhao Uting, que se inclinó a principios de este año en Cannes y ahora está listo para su lanzamiento en China en Pingyao.

Con su combinación de patrimonio, poder estrella y alcance internacional, Pingyao una vez más subrayó su ambición de servir como un puente entre el cine independiente chino y global.