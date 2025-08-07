Sin embargo, ya es boleto, quiero una gran motocicleta

Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya enfatizó que han dado sanciones boleto al grupo de grandes automovilistas (puede) que está decidido a atravesar la ruta Transjakarta en el área del oeste de Yakarta. La acción de los automovilistas de Moge fue previamente viral en las redes sociales y cosechando las críticas públicas.

Leer también: La costosa moto de Harley Pan America se ingresa oficialmente en RI, el precio hace que BAWK



«Ya (damos sanciones)», dijo el Director de Tráfico de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Komarudin, cuando se confirmó el jueves 7 de agosto de 2025.

Komarudin dijo que las violaciones cometidas por el grupo Moge eran las mismas que las violaciones que a menudo cometían otros motociclistas, incluidas motocicletas pequeñas.

Leer también: Más popular: 2 New Honda Moge, Toyota local BZ4X, precio de Mitsubishi Destinator



«Lo mismo con otras violaciones, incluidas las motocicletas pequeñas que entraron mucho vía de autobúsya golpeado Con carne«Dijo el ex director de policía regional de Java Oriental.

Además, Komarudin enfatizó que su partido no miró las reglas. Todos los tipos de vehículos que violan estarán sujetos a las mismas sanciones.

Leer también: Dos pavimentos geniales de Honda Moge en RI



«No hay diferencia, quiero una gran moto, una pequeña moto, igual. Desafortunadamente si no hay video que ingrese a la vía de autobús», dijo.

Para tener en cuenta, el universo de las redes sociales se horrorizó por un video del grupo Moge que se fue rápido en el carril Transjakarta. El video fue cargado por la cuenta de Instagram @depokfeed y mostró cuán casualmente los conductores de Moge violaron las reglas sin culpa.