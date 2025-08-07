«Falso«, El piloto misterioso de la mayoría de edad protagonizando Connie Britton y Soy un nivelha sido recogido para series en Hulu.

El espectáculo de media hora sigue a un adolescente que se despierta después de un accidente automovilístico solo para descubrir que su madre, su único padre y mejor amigo, parece haber sido reemplazado por un impostor. Nivola interpreta a Sonny, «la estudiante más querida en su escuela secundaria» que solo es realmente conocida por su madre Ellen (Britton), una madre soltera que sirve como directora de la escuela de su hijo.

La serie proviene del showrunner y el escritor y director Nick Paley, quien escribió «Marcel the Shell With Shoes On» y dirigió un episodio de «Broad City». Paley Ejecutivo produce junto con el co-showrunner Anthony King, Britton, Charlie Alderman de la compañía de producción de Charlie, y Drew Goddard y Sarah Esberg para Goddard Textiles. Andrea Massaro es una productora ejecutiva. La serie es producida por 20th Television.

Britton es el cinco veces nominado al Emmy mejor conocido por sus papeles en «Friday Night Lights», «Nashville», «American Horror Story» y la temporada 1 de «The White Lotus». Sus créditos también incluyen «24», «The West Wing», «Zero Day» junto con la comedia de Robert De Niro y Benito Skinner «Overcompensing». Luego protagonizará frente a Steve Carell en una serie sin título de set de la universidad.

Nivola es una alumna de «Lotus White» que estalló en la temporada 3 de Tailandia de Tailandia de este año. Sus créditos también incluyen «White Noise», «The Perfect Pare», «Maestro» y «Eileen». Luego protagonizará una comedia de la mayoría de edad dirigida por Bobby Farrelly, «Driver’s Ed», frente a Molly Shannon y Kumail Nanjiani.