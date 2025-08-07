Mason Greenwood hizo el cambio de Manchester United a Marsella el verano pasado y terminó una asociación de 17 años con el club

Mason Greenwood en acción para Marsella (Imagen: Icon Sport a través de Getty Images)

Las versiones del ex manchester United Vooruit Mason Greenwood han sido recordadas por su antiguo club Getafe.

Greenwood pasó la temporada 2023/24 en préstamo en el lado español antes de que United lo vendiera por £ 26.5 millones a Marsella el verano pasado. El club decidió avanzar más después de ser suspendido en enero de 2022, en medio de acusaciones de intento de violación, maltrato y comportamiento de control y convincente.

Más tarde fue acusado de intentar violación, control y comportamiento compulsivo y abuso con él por lesiones físicas. Pero en febrero de 2023, la policía de Greater Manchester anunció que los cargos contra Greenwood habían sido retirados.

Su primera temporada en Marsella vio el marcador de 23 años 22 goles y proporcionó otras seis asistencias en 36 juegos para ayudar a Pochens a ayudar a tomar un segundo puesto. Mientras se está preparando para su segunda temporada en el velódromo naranja, su futuro se especula después de que los vínculos con Arabia Saudita con Al-Hilal, Al-Eittihad y Al-Nassr son agudos.

Todavía no se ha recopilado un movimiento, pero la ventana en Arabia Saudita solo cerrará el 2 de septiembre.

Aparentemente, con un regreso a España de las cartas por el momento, Getafe fue a Instagram para recordar recuerdos del corto tiempo de Greenwood en el club.

Getafe comparte una serie de fotos del jugador y escribió: «Aura, magia y talento. Recuerdos de una canción especial».

Mientras Greenwood pudo quedarse en Marsella por otro año, después de haber expresado su deseo de hacer esto, United vigilará de cerca su situación debido a la cláusula del 50% vendida en su mudanza a Francia.

Todas las ganancias potenciales que Marsella ofrece de una venta futura del atacante vería a United Pocket Half, lo que permite a los Rojos beneficiarse financieramente.

Anteriormente preguntó sobre su futuro, dijo Greenwood: «Espero estar aquí el próximo año para jugar en la Liga de Campeones. Algunos jugadores me dicen que jugar en la Liga de Campeones es algo especial aquí. Fue una temporada muy positiva. Logramos todos nuestros goles, llegamos a clasificarnos para la Liga de Campeones.

«Me siento mejor en el flanco correcto. Pero donde quieran que juegue, lo haré. Si tengo que defender, lo haré. Lo que es importante es lo que el entrenador quiere. En la mitad de la temporada podría haber sido en mi mejor momento, probablemente tuviera varios problemas defensivos, pero todos me apoyaron.

«Nos dimos cuenta con el entrenador que había cosas que hacer en el entrenamiento para resolver estas dificultades. Realmente logramos mantener unidos unidos. Pero solo ha sido una temporada, será mejor con la experiencia».

