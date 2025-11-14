Sharknado 7 en obras como franquicia de película B lista para regresar

Los tiburones asesinos y las trombas marinas se reunirán en la pantalla una vez más.

“Sharknado«, la exitosa franquicia de películas de serie B que supuestamente concluyó en 2018 después de seis entregas cada vez más ridículas, regresa con más locura cursi. Variedad puede revelar.

El asiloque obtuvo un éxito inesperado con su thriller de bajo presupuesto sobre un tornado que absorbió tiburones blancos y tiburones martillo y los escupió sobre Los Ángeles, ha anunciado que está en desarrollo en “Sharknado Origin”. Está previsto que la producción comience a finales de este año y el director Anthony Ferrante regrese al mando. El casting se anunciará pronto, con un lanzamiento previsto para el verano de 2026.

Como sugiere el título, la película tendrá lugar antes del primer “Sharknado” de 2013 y presentará al público a un adolescente Fin (interpretado por Ian Ziering en las seis películas originales) y April (quien fue interpretada por Tara Reid). Los dos se cruzan durante un perfecto verano playero, donde inmediatamente saltan chispas. Pero justo cuando Fin está a punto de sellar el momento con un anillo de promesa, el cielo se oscurece, se forma una enorme nube en forma de embudo y, lo habrás adivinado, tiburones emergen dramáticamente del océano. Así nace el primer Sharknado, porque, como dice la descripción, «nada expresa mejor el amor joven que los depredadores en el aire».

El “Sharknado” original, que comenzó como una frase desechable en una sesión de presentación durante el American Film Market, se convirtió en un fenómeno cultural sorpresa después de debutar en Syfy el 11 de julio de 2013 gracias a su premisa absurda, un frenesí en las redes sociales y un creciente número de fanáticos famosos. Realizada con sólo 1 millón de dólares, la película se montó en una ola que produciría cinco secuelas y tres spin-offs, y acumularía una impresionante lista de cameos que incluían a Olivia Newton-John, Al Roker, Billy Ray Cyrus, Jerry Springer, Ann Coulter, Jackie Collins, George RR Martin y David Hasselhoff.

Después de “Sharknado” vino “Sharknado 2: The Second One”, que atrajo la mayor audiencia de la serie de aproximadamente 3,9 millones de espectadores, seguido de “Sharknado 3: Oh Hell No!”, “Sharknado: The 4th Awakens”, “Sharknado 5: Global Swarming” y, finalmente, “The Last Sharknado” de 2018.

Además de su exitosa franquicia de tiburones, The Asylum es mejor conocido por sus películas emblemáticas de «mockbuster» sincronizadas con los estrenos de los principales estudios (actualmente está vendiendo «The Odyssey» en la feria de este año AFM). Su inesperado ascenso incluso ha inspirado un nuevo documental, «Mockbuster», que se sumerge en la cultura cinematográfica rápida y relajada (y decididamente de bajo presupuesto) del estudio. La película ganó recientemente el premio del público en el Festival de Cine de Adelaida, y Giant Pictures la estrenará en Estados Unidos a principios del próximo año y la presentará ante los compradores en el AFM.

Vea el primer anuncio teaser de “Sharknado Origin” a continuación