Dedi Mulyadi está emocionado de que 104 proyectos de inversión por valor de 186,29 billones de IDR entrarán en Java Occidental

Bandung, VIVA – Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi mencionó un total de 104 proyectos inversión por valor de 186,29 billones de IDR ofrecidos en Java Occidental Cumbre de Inversión (WJIS) 2025 en Bandung, viernes 14 de noviembre de 2025.

Dedi afirma que la oferta de proyectos, que consta de 41 proyectos listos para ofrecer y 63 nuevos proyectos potenciales de inversión, atrajo la atención de cientos de inversores potenciales, como resultado de la comunicación intensiva establecida por el Gobierno Provincial de Java Occidental con varias partes, incluidos inversores extranjeros.

«Sí, hoy en día la inversión es relativamente alta en Java Occidental. Y eso también se debe a la facilidad con la que me comunico con varias partes, incluida una persona de China que una vez me conoció», dijo Dedi Mulyadi en Bandung, el viernes 14 de noviembre de 2025.

Según Dedi, la confianza es el principal factor que impulsa la inversión. Dijo que uno de los inversores incluso trajo a otros 40 inversores potenciales para que asistieran al foro WJIS. «Para mí, eso es bueno y ocurre gracias a la confianza. Esa confianza da origen a su autoridad para intentarlo», dijo el ex regente de Purwakarta.

Dedi destacó que el Gobierno Provincial de Java Occidental siempre está presente para garantizar el buen funcionamiento de las inversiones, incluidas las cuestiones técnicas en el campo. «Todo está hecho para estar bien conectado. Se deben realizar inversiones, se debe proteger la naturaleza, se deben utilizar las carreteras», afirmó.

Basándose en la experiencia que conoce, Dedi dijo que entiende que los inversores invertir su capital en Java Occidental es muy complicado, por lo que quiere posicionarse no sólo como un embajador de inversiones y una solución a los obstáculos a la inversión.

«Soy un bulldozer, resuelvo todos los obstáculos a la inversión. Si no hay un líder que los resuelva, nuestra inversión será estresante, señor. Cansado, complicado», dijo Dedi.

El Gobierno Provincial de Java Occidental afirmó que en WJIS 2025 las inversiones ofrecidas van desde infraestructura, agroindustria hasta agricultura.

El Departamento de Inversiones y Servicios Integrados Únicos (PMPTS) señaló que del objetivo de 271 billones de IDR fijado por el Centro en 2025, Java Occidental ha registrado una realización de 218 billones de IDR.

El Servicio PMPTSP Provincial de Java Occidental dijo que Java Occidental tiene un papel muy estratégico en la economía de Indonesia, donde contribuye con alrededor del 13 por ciento a la economía nacional, mientras que en comparación con otros Java, la contribución de Java Occidental alcanza el 23 por ciento.