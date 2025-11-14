¿Los pies y las plantas se sienten hinchados después de llegar a casa del trabajo? Ojo, podría ser un problema grave.

Estilo de vida, VIVA – ¿Alguna vez has notado que tus pies o tobillos están hinchados después de llegar a casa del trabajo? Tal vez pienses que es sólo el efecto de estar cansado después de trabajar todo el día.

Pero si la hinchazón hace que el zapato se sienta más estrecho o deja manchas de goma del calcetín en la piel, es una buena idea tener cuidado. Podría ser que esto no sea sólo fatiga.

La hinchazón que aparece continuamente y sin motivo aparente puede ser una señal de que el cuerpo está mostrando algo más grave.

piernas hinchadas después de un largo día se siente normal, pero si esto sucede con frecuencia y dura mucho tiempo, significa que no es sólo una molestia menor. La hinchazón en los pies, tobillos o piernas, médicamente llamada edema periférico, es bastante común, especialmente después de estar sentado o de pie durante demasiado tiempo, o a una edad avanzada. Esta condición ocurre cuando se acumula exceso de líquido en los tejidos del cuerpo debido a la influencia de la gravedad, las partes que con mayor frecuencia aparecen hinchadas son los pies y los tobillos.

Sin embargo, existen varios signos de problemas de salud derivados de la hinchazón de los pies. ¿Cualquier cosa? El siguiente es un resumen tal como se informó en la página del Times of India del viernes 14 de noviembre de 2025.

fallido corazón

En la insuficiencia cardíaca, el corazón no bombea sangre correctamente, por lo que la sangre y los líquidos pueden acumularse en los vasos sanguíneos y luego filtrarse a los tejidos del cuerpo, especialmente en la parte inferior. Los pies y tobillos hinchados pueden ser una señal temprana. Otros síntomas incluyen fatiga, dificultad para respirar (especialmente al acostarse) o aumento de peso debido a la retención de líquidos. Debido a que la hinchazón puede aparecer y desaparecer, muchas personas la ignoran. Sin embargo, si persiste, se recomienda encarecidamente un examen médico.

enfermedad hepática

El hígado desempeña un papel en la producción de proteínas como la albúmina, que mantiene el líquido en los vasos sanguíneos. En enfermedades hepáticas avanzadas como la cirrosis, este sistema se debilita, provocando que el líquido se filtre hacia los tejidos, especialmente en los pies, los tobillos o incluso el estómago. Si la hinchazón se acompaña de coloración amarillenta de la piel o los ojos, vasos sanguíneos finos en la piel (arañas vasculares) o aparición de moretones con facilidad, consulte inmediatamente a un profesional médico.