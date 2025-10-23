Shaquille O’Neal habla sobre su nueva docuserie de Allen Iverson

Shaquille O’Neal es muchas cosas: un jugador de baloncesto cuatro veces ganador del campeonato de la NBA, un analista deportivo, un empresario, un DJ, un actor y, más recientemente, un productor de cine y televisión. Bajo su productora Jersey Legends, una sucursal de Estudios auténticosShaq ha sido la fuerza creativa y empresarial detrás de “Shaq”, su serie documental de HBO nominada al Emmy deportivo, el corto documental ganador del Oscar “The Queen of Basketball” y más. Su último proyecto es “Allen Iv3rson”, una serie documental de tres partes que se estrenará el 23 de octubre en Amazon Prime.

El nuevo documental cuenta la historia de Allen IversonEl armador y escolta de la NBA que jugó en la liga de 1996 a 2010, principalmente para los Philadelphia 76ers, luciendo el número tres en su camiseta. Fue 11 veces All-Star de la NBA, cuatro veces campeón anotador de la NBA y MVP de la liga en 2001. Fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto en 2016. Sin embargo, la historia de Iverson abarca mucho más que lo que sucedió en la cancha.

Iverson creció en Hampton, Virginia. Se convirtió en un atleta estrella en la escuela secundaria y jugó baloncesto de la AAU, ganando el campeonato nacional para menores de 17 años en 1992. Sin embargo, en 1993, Iverson fue acusado de iniciar una pelea en una bolera en Hampton. Fue arrestado, juzgado como adulto y condenado por el oscuro cargo de “mutilación por parte de una mafia”. De las muchas personas involucradas en la pelea, sólo Iverson y otros tres hombres negros fueron condenados. Su sentencia fue de 15 años de prisión con 10 años de prisión suspendida, pero la condena fue anulada por insuficiencia de pruebas cuatro meses después.

Después de su liberación, Iverson terminó la escuela secundaria y fue reclutado para jugar baloncesto en la Universidad de Georgetown, donde asistió durante dos años antes de irse para convertirse en la primera selección general en el draft de la NBA de 1996. A lo largo de su ilustre carrera, tuvo impacto tanto dentro como fuera de la cancha. Luciendo sin pedir disculpas un peinado con trenzas y tatuajes, y grabando música rap durante la temporada baja, fue una fuerza de cambio en la cultura del baloncesto.

Aunque Iverson y Shaq eran competidores en la cancha, ahora son socios comerciales en Authentic. Shaq se desempeña como presidente de Reebok Basketball, mientras que Iverson es vicepresidente. Los dos colaboraron y aparecieron juntos en el documental de Netflix de Jersey Legend, «Power Moves», a principios de este año, y ahora, Iverson ocupa un lugar central y comparte su historia en sus propias palabras con «Allen Iv3rson».

La serie está dirigida por One9 (“Iceman”, Nas: Time Is Illmatic”) y producida por Unanimous de Stephen Curry junto a Jersey Legends.

«Una parte central de la visión empresarial de Shaquille ha sido construir una compañía de producción que le permita crear contenido que realmente le apasione. ‘Iv3rson’ representa ese enfoque y le permitió tomar la iniciativa en el desarrollo, la producción y la comercialización de un proyecto en el que él no era el tema principal», dice Colin Smeeton, presidente de la Costa Oeste de Authentic Studios. «A medida que ampliamos la lista de desarrollo de Jersey Legends, Shaquille ha adoptado plenamente su papel como productor, con redes y plataformas de transmisión ansiosas por ver qué crea a continuación».

Shaq se unió Variedad para una entrevista sobre su relación con Iverson y su camino hacia este último proyecto.

Empecemos por el principio, ¿cuándo conociste a Allen Iverson por primera vez y cuáles fueron tus impresiones iniciales sobre él?

Lo conocí en la NBA. No sabía mucho sobre él en la universidad, pero jugamos contra él en un partido de pretemporada. Él y Nick Van Exel iban y venían y yo sabía que tenía algo. Sabía que iba a ser genial. Y, por supuesto, seguí su carrera, nos encontramos en el Juego de Estrellas y nos hicimos buenos amigos. Fue un competidor feroz que cambió la cultura. La razón por la que ves a muchachos haciendo ciertas cosas hoy es porque él lo hizo y se llevó toda la mala prensa con ello. Antes de que llegáramos, nadie tenía tatuajes, nadie tenía trenzas y nadie llevaba muchas joyas. Él hizo eso, tomó la peor parte de lo que vino con eso y soportó todo eso. Y ahora todo el mundo lo hace.

¿En qué momento de tu relación con Iverson imaginaste hacer un documental sobre su historia?

Quería contar la historia real. Ya sabes, mucha gente no puede contar su historia cuando es una celebridad. A veces, otras personas pueden contar tu historia y pintar un cuadro de lo que quieran. Muchas veces, cuando eres un gran nombre, alguien hará que la historia sea increíble. Entonces tuve una conversación con él. Le dije: «Oye, queremos saber de ti. Queremos que cuentes tu historia. No queremos que otras personas cuenten la historia». Como es un tipo muy tranquilo y enigmático, teníamos que tener esa conversación. Y como somos buenos amigos, él creyó en mí y dejó que mi productora se hiciera cargo.

¿Cómo fue colaborar con Stephen Curry y su empresa, Unanimous, en este proyecto?

Todo estuvo bien. En nuestro mundo tenemos un dicho: «Todos pueden comer». Steph podría aportar algo, su empresa podría aportar algo y yo podría aportar algo.

¿Qué pasa con tu director? ¿Cómo llegaste a One9?

Llevo mucho tiempo en el negocio y sé quién es quién. One9 es vanguardista y creativo, y no queríamos algo que fuera aburrido. Queríamos a alguien que se involucrara y nos mostrara algo que realmente no habíamos visto antes.

Una vez desarrollado el proyecto, ¿qué papel jugaste cuando las cámaras empezaron a grabar?

Soy el presidente, así que mi función es supervisar a todos y asegurarme de que estén haciendo lo que se supone que deben hacer. Cuando eres presidente, tienes que ser bueno delegando. Lo primero que hicimos fue contratar a One9. Lo segundo que hicimos fue traer la compañía de Steph. Lo tercero que hicimos fue conversar sobre cómo proceder. No estoy detrás de las cámaras. No hago el sonido, ni escribo el guión ni nada de eso, pero mis socios y yo pudimos ayudarnos mutuamente, delegar y encontrar a las personas adecuadas para hacer de este el mejor proyecto de todos los tiempos.

¿Y cómo encontró la serie su hogar en Amazon?

En nuestro mundo, cuando se te ocurre una idea, vas y la presentas a la gente y quien la acepta, la acepta. He estado en muchas reuniones en las que las personas a las que les estás presentando no están interesadas o no van en la misma dirección. En esos casos hay que hacer otra cosa. Pero cuando presentamos esta, quedaron muy impresionados y nos dijeron que no asistiéramos a ninguna otra reunión.

¿Qué espera que el público se lleve este documental? ¿En qué se diferencia de otras coberturas que la historia de Iverson ha recibido en el pasado?

Sólo esperamos que la gente vea a la persona real. La gente quiere que las celebridades sean perfectas, pero la perfección está en el ojo de quien mira. Allen Iverson es perfecto para Allen Iverson, y eso es todo lo que importa. Es por eso que pudo soportar todo lo que pasó y aun así convertirse en un miembro del Salón de la Fama. Tienes que ser quien eres. Muchas veces en nuestra industria quieren que seamos de cierta manera, pero Allen siempre se ha destacado. Lo hará a su manera.