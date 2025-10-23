Purbaya entrega la sincronización de datos relacionados con los fondos depositados del gobierno regional a BI

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, entregó los asuntos de sincronización. datos dana gobierno local (Gobierno local) que liquida en banca a Banco Indonesia (BI).

Destacó que su partido no tenía planes de celebrar una reunión con el Gobierno Regional o BI para discutir este asunto. Porque, según él, la coordinación de los datos sobre los depósitos de los gobiernos regionales en los bancos es competencia del BI como banco central.

«Eso no es asunto mío. Dejemos que BI recopile datos, yo sólo uso datos del banco central», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa en el Ayuntamiento de DKI Yakarta Foto : tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar

Las diferencias en los datos de ahorro son responsabilidad de BI porque provienen de informes bancarios. Purbaya evaluó. Hay zonas que colocan sus fondos no en forma de depósitos, sino en cuentas corrientes con tipos de interés más bajos. Por lo tanto, esto se considera menos eficiente y tiene el potencial de convertirse en una conclusión de la Agencia de Auditoría Financiera (BPK).

«Pregúntenle a BI. Esos son datos de sus bancos también. Dijeron que monitorearían todas las cuentas una por una, hubo quienes admitieron que el dinero no estaba en depósitos sino en cuentas corrientes, lo que en realidad generó aún más pérdidas», dijo.

Se sabe que existen diferencias en los datos sobre los ahorros de fondos de los gobiernos regionales presentados por el Ministerio de Finanzas a través de datos de BI y datos del Ministerio del Interior (Kemendagri).

BI registró que los fondos de ahorro de los gobiernos regionales alcanzaron los 233,97 billones de IDR al 30 de septiembre de 2025. Mientras tanto, los datos del Ministerio del Interior obtenidos de 546 gobiernos regionales al 17 de octubre de 2025 mostraron un valor de 215 billones de IDR. Por lo tanto, hay una diferencia de alrededor de 18,97 billones de rupias entre los datos de las dos agencias.

El jefe del Departamento de Comunicaciones de BI, Ramdan Denny Prakoso, explicó que los datos sobre la posición de los depósitos bancarios en poder de BI provienen de informes mensuales de todas las oficinas bancarias.

«Los bancos envían datos en función de la posición de fin de mes del banco declarante. A continuación, BI verifica y verifica la integridad de los datos presentados», dijo Ramdan en Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Agregó que los datos sobre la posición agregada de los depósitos bancarios se publicaron luego en las Estadísticas Económicas y Financieras de Indonesia (SEKI), en el sitio web oficial. Banco Indonesia.