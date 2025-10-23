Kia lanza un ambientador de habitáculo con aroma a gasolina para propietarios de coches eléctricos que echan de menos los motores convencionales

VIVA – La transición a los vehículos eléctricos (EV) no siempre es fácil para algunos conductores que conocen desde hace mucho tiempo los coches motorizados. gas. ¿Una de las cosas que más extrañas? Aroma Gasolina típica que aparece cada vez que repostas.

Curiosamente, Vamos tuvo una solución inesperada ambientador de coche huele a gasolina! Este producto único está diseñado para ayudar a los conductores que recién están cambiando de autos de gasolina (ICE) a coche electrico para facilitar la adaptación, sin perder la “sensación clásica” de su experiencia de conducción.

Reportado por VIVA de Carscoops El jueves 23 de octubre de 2025, Kia lanzó un accesorio de edición limitada llamado «Gasoline Scented Air Freshener» o ambientador con aroma a gasolina, especialmente para los compradores de su nuevo coche eléctrico, el Kia EV4, en Finlandia.

La campaña fue lanzada por Kia Finlandia en colaboración con Astara Auto Finland (importador oficial de Kia) y el perfumista local Max Perttula. Crearon una mezcla de aromas llamada “nostalgia mecánica”, que es una combinación del olor a combustible, aceite de motor, alquitrán de abedul y un toque de suave jazmín para equilibrar el carácter del olor.

Curiosamente, este producto parece ser completamente original, ya que Kia afirma que es una “edición limitada”.

Según Tyyliniekka, la idea surgió del importador de Kia, Astara Auto Finland, quien decidió trabajar con Max Perttula para crear un aroma único. Se dice que la mezcla resultante tiene un aroma base de aceite de motor, un aroma metálico y también un toque de jazmín. abedul de alquitrán.

Para muchas personas el olor a gasolina es sinónimo del “alma” de la conducción. Cuando pasan a coches eléctricos silenciosos y libres de emisiones, sienten una sensación de “vacío” difícil de explicar. Kia está intentando llenar ese vacío de una manera divertida y simbólica.

Spyshoot Kia EV4 El coche eléctrico más barato de Kia

En apariencia, este ambientador tiene la forma de un bidón de gasolina clásico en miniatura, completo con una pequeña tapa de metal y un colgador de cuero para colgar en el espejo retrovisor del coche. Cada unidad está elegantemente empaquetada con una etiqueta que dice «Kia EV Transition Scent».

Este producto no se vende gratuitamente, pero se ofrece gratuitamente como un bono exclusivo a los clientes que compren el Kia EV4 en Finlandia. Esto hace que esta fragancia también sea una edición limitada de la que ahora se habla mucho en las redes sociales europeas.