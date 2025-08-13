¿Todavía importan las presentaciones de los episodios de Emmy? Dentro de la carrera de la actriz principal

Con la academia de televisión revelando oficialmente a los nominados al Emmy de este año, la atención se centra no solo en quién está en la carrera, sino qué episodios están enviando los actores. Aunque el Emmys Se han dominado cada vez más por el zumbido y el impulso, las presentaciones oficiales de episodios pueden desempeñar un papel fundamental. Pero a medida que los barridos de temporada completa se han vuelto más comunes, vale la pena preguntar: ¿El episodio individual todavía tiene tanto peso?

En la categoría de actriz de drama principal, Frontrunner Kathy Bates – quien hizo la historia como el candidato más antiguo de la historia, optó por el penúltimo episodio 17 de la temporada inaugural de «Matlock» de CBS. «Yo también fue eso» revela la verdad sobre Matty (Bates) a Olympia (Skye P. Marshall) y proporciona una clase magistral absoluta en la actuación de Bates, soplando la historia abierta.

Su competidor más cercano, Britt más bajoEnvió el aclamado episodio «Attila» de la «Severancia» distópica de Apple TV+, donde «Innie» Helly R. se entera de que su «Outie» Helena se acostó con Mark S. y decide formar sus propios recuerdos. Es un escaparate para la doble actuación de Lower como las misteriosas versiones duales de su personaje.

El obstáculo para Bates es precedente. En los últimos 20 años, solo dos actriz de drama principal Emmys han sido ganadas como la única nominada para sus espectáculos: Tatiana Maslany para «Orphan Black» en 2016 y Patricia Arquette para «Medium» en 2005. Es una subida por el drama procesal de Bates.

En otra parte, Bella Ramsey eligió «Convergencia», el final de la segunda temporada de «The Last of Us» de HBO, el desgarrador episodio final que muestra profundidad e intensidad para el artista de 20 años. Una elección muy sabia.

El tres veces ganador de «Hacks», Jean Smart, envió «I Love LA», el cuarto episodio que muestra la primera grabación de «Late Night With Deborah Vance» y cómo no va según el plan. Es difícil apostar contra Smart en este momento, buscando continuar su carrera histórica.

abecedario

Ganador anterior Quinto Brunson Fui con «huelga» de la «Primaria Abbott» de ABC, que destaca el crecimiento de Janine durante una protesta de maestro fundamental. En particular, este episodio no está entre los seis episodios requeridos enviados para el Trofeo de la serie de comedia, ni es su propio episodio de escritura. Además, sus actrices secundarias nominadas al Emmy, Janelle James y Sheryl Lee Ralph, también presentaron completamente diferentes episodios. ¿Es esta una estrategia reflexiva para que los miembros de la academia de televisión vean más episodios de la temporada de 22 episodios? Tal vez.

El «Legado» de Ayo Edbiri de «The Bear» presenta un personaje estrechamente herido que se desmorona como su personaje Sydney, considera una posición en un restaurante diferente.

Cuando un programa como «The Bear» domina múltiples categorías, como lo hizo el año pasado, plantea la pregunta: ¿Los votantes están emitiendo boletas basadas en su impresión completa de la serie, en lugar de comparar las presentaciones de lado a lado?

La transmisión ha cambiado fundamentalmente el consumo de televisión. Los formatos bingables y la narración serializada hacen que sea más difícil para los votantes aislar un episodio individual. En cambio, las actuaciones se juzgan en el contexto de un arco de una temporada, lo que hace que las presentaciones específicas de los episodios se sientan casi arbitrarias.

Aún así, para los artistas en categorías altamente competitivas, el episodio correcto puede cristalizar la transformación de un personaje, el arco emocional o la brillantez cómica de una manera que permanece en las mentes de los votantes.

Entonces, ¿todavía importa?

La respuesta corta: Sí, pero tal vez no tanto como solía hacerlo. Si bien la selección de episodios sigue siendo una herramienta estratégica importante, el impulso y la recepción general de la serie parecen ser los indicadores más fuertes del éxito del Emmy.

Curiosamente, la categoría de series limitadas de la actriz principal no requiere que los artistas presenten un episodio específico. En cambio, los votantes evalúan el rendimiento en toda la serie. Sin embargo, ese no es el caso para las categorías de apoyo, lo que plantea la pregunta: ¿por qué?

Tu suposición es tan buena como la mía. La Academia de TV siempre está repleta de reglas extrañas e inexplicables.

Los 77º Premios Emmy, organizados por el comediante Nate Bargatze, transmitirán en vivo el domingo 14 de septiembre a las 8 pm ET/5 pm PT en CBS. La ceremonia también transmitirá en vivo y a pedido a través de paquetes seleccionados de Paramount+.

Ver todo Variedad Premio predicciones



Predicciones de circuito de premios: Emmys

Actual Variedad Predicciones de Emmy (a partir del 13 de agosto de 2025)

Serie dramática:

«Severance» (Apple TV+)

Serie de comedia:

«The Studio» (Apple TV+)

Serie limitada:

«Adolescencia» (Netflix)

Película de televisión:

«Rebel Ridge» (Netflix)

Actor de drama principal:

Noah Wyle, «The Pitt» (HBO Max)

Actor de comedia principal:

Seth Rogen, «The Studio» (Apple TV+)

Actor principal limitado:

Stephen Graham, «Adolescencia» (Netflix)

Actriz de drama principal:

Kathy Bates, «Matlock» (CBS)

Actriz de comedia principal:

Jean Smart, «Hacks» (HBO Max)

Actriz principal Limited:

Michelle Williams, «Morir por sexo» (FX)

Actor de drama de apoyo:

Tramell Tillman, «Severance» (Apple TV+)

Actor de comedia de apoyo:

Harrison Ford, «encogido» (Apple TV+)

Actor de apoyo Limited:

Owen Cooper, «Adolescencia» (Netflix)

Actriz de drama de apoyo:

Carrie Coon, «The White Lotus» (HBO Max)

Actriz de comedia de apoyo:

Catherine O’Hara, «The Studio» (Apple TV+)

Actriz de apoyo Limited:

Erin Doherty, «Adolescencia» (Netflix)

Actor de drama invitado:

Shawn Hatosy, «The Pitt» (HBO Max)

Actriz de drama invitado:

Kaitlyn Dever, «The Last of Us» (HBO Max)

Actor de comedia invitada:

Bryan Cranston, «The Studio» (Apple TV+)

Actriz de comedia invitada:

Julianne Nicholson, «Hacks» (HBO Max)

Programa de competencia:

«Los traidores» (pavo real)

Realidad estructurada:

«Tank de tiburones» (ABC)

Realidad no estructurada:

«Love on the Spectrum» (Netflix)

Serie de conversaciones:

«The Late Show con Stephen Colbert» (CBS)

Variedad:

«La semana pasada esta noche con John Oliver» (HBO Max)

Variety Special Live:

«Beyoncé Bowl» (Netflix)

Variedad especial pregrabado pregrabado:

«Adam Sandler: Te amo» (Netflix)

Serie documental:

«Estudios sociales» (FX)

Documental Especial:

«Pee-wee como él mismo» (HBO Max)

No ficción alojada:

«Mi próximo invitado no necesita presentación con David Letterman» (Netflix)

Mérito excepcional:

«I Am Celine Dion» (Video Prime)

Dirección de drama:

Ben Stiller, «Severance» (Apple TV+)

Dirección de comedia:

Seth Rogen y Evan Goldberg, «The Studio» (Apple TV+)

Dirección de Limited:

Philip Barantini, «Adolescencia» (Netflix)

Dirección del documental:

Matt Wolf, «Pee-wee como él mismo» (HBO Max)

Dirección de variedades especiales:

Liz Patrick, «SNL50: The Anniversary Special» (NBC)

Dirección de series de variedades:

Paul Pennolino, «La semana pasada esta noche con John Oliver» (HBO Max)

Dirigir la realidad:

Cian O’Clery, «Love on the Spectrum» (Netflix)

Escritura Drama:

«Severance» (Apple TV+) – «Cold Harbor» de Dan Erickson

Escritura de comedia:

«El ensayo» (HBO Max) – «Código del piloto» de Nathan Fielder

Escribir limitado:

«Adolescencia» (Netflix) – Serie de Jack Thorne y Stephen Graham

Escritura de series de variedades:

«The Daily Show» (Comedy Central)

Variedad de escritura Especial:

«Tu amigo, Nate Bargatze» (Netflix)

Escribiendo no ficción:

«Martha» (Netflix) de RJ Cutler

Show de juegos:

«Jeopardy» (ABC)

Anfitrión del programa de juegos:

Jimmy Kimmel, «Quién quiere ser millonario» (ABC)

Anfitrión de la realidad:

Alan Cumming, «Los traidores» (Peacock)

Programa animado:

«Arcano» (Netflix)