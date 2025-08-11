Chidambaram critica a ECI por "comportarse como un tribunal" en el manejo de quejas







El líder del Congreso Senior, P. Chidambaram, criticó el domingo a la Comisión Electoral de la India (ECI), afirmando que no es «no es un tribunal» y no debe actuar como uno mientras entretiene peticiones o quejas.

Chidambaram compartió una publicación sobre X, declarando: «El ECI no es un tribunal y no puede comportarse como un tribunal en entretener peticiones/quejas. ECI es un organismo administrativo con responsabilidad de tener elecciones libres y justas».

El ECI no es un tribunal y no puede comportarse como un tribunal en entretenidas peticiones/quejas ECI es un organismo administrativo con responsabilidad de tener elecciones libres y justas Además, la regla 20 (3) (b) se aplicará solo al caso de una decisión específica tomada por el ERO que acepta … – P. Cursed (@pcidam_in) 10 de agosto de 2025

Refiriéndose a la Regla 20 (3) (b), aclaró su alcance limitado, diciendo: «La Regla 20 (3) (b) se aplicará solo al caso de una decisión específica tomada por el ERO que acepta o rechazará una ‘reclamación’ que se incluirá en las Rollos Electorales. La regla no tiene solicitud en el caso de una supuesta manipulación masiva en la lista electoral de toda una circunscripción de la Asamblea «.

Citando un informe, el líder del Congreso alegó que no se aceptan quejas de agentes de nivel de stand en Bihar. «Si esta acusación es cierta, señor y la negativa a entretener que las quejas significarán la muerte de las elecciones democráticas», advirtió Chidambaram.

Chidambaram también enfatizó que el ECI tiene una responsabilidad más allá de los procedimientos administrativos, afirmando: «ECI debe un deber para los partidos políticos y con los votantes de este país».

Mientras tanto, después del aviso del domingo emitido por el Director electoral (CEO) de Karnataka y el recordatorio del CEO de Haryana, la Comisión Electoral ha reiterado una vez más su estricta decisión de que Rahul Gandhi todavía tiene tiempo para dar una declaración sobre la primera carta del CEO de Karnataka y un recordatorio del CEO Haryana o disculparse al país.

El CEO de Karnataka le ha pedido al diputado del Congreso Rahul Gandhi que presente documentos para investigar sus acusaciones de «robo de voto» contra el ECI.

En una carta fechada el 10 de agosto, el CEO de Karnataka declaró que Rahul Gandhi ha afirmado tener documentos presentados durante su conferencia de prensa del 7 de agosto de la Comisión Electoral de Registros de India, alegando que un votante, Shakun Rani, votó dos veces basado en datos mostrados por un oficial de votación.

El cuerpo de votación declaró además que tras la investigación preliminar, Shakun Rani ha negado votar dos veces. La oficina del CEO también descubrió que el documento marcado con garrapatas presentado por Rahul Gandhi no fue emitido por el oficial de votación, planteando preguntas sobre la autenticidad del reclamo.

El CEO de Karnataka solicitó Rahul Gandhi Para proporcionar los documentos relevantes que forman la base de su acusación para que las autoridades electorales de Karnataka puedan realizar una investigación detallada.









