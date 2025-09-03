Sesión IHSG Disparé 0.82 por ciento, mira a 3 acciones en Brilliant

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) registró un aumento significativo de 0.82 por ciento o 64.56 puntos al final de la primera sesión de negociación el miércoles 3 de septiembre de 2025. El aumento empujó el JCI volando a 7.866.14.

El movimiento del JCI durante el comercio está en el rango de 7,841-7,912 áreas. Al publicar un valor de transacción de RP10.45 billones con una frecuencia de transacción de 20.33 millones de veces.

El aumento en el índice doméstico está en línea con el fortalecimiento de la mayoría del sectoral. Solo los sectores de propiedad y materias primas (materiales básicos) se debilitaron en 0.73 por ciento y 0.08 por ciento.

Mientras tanto, el sector energético lideró un fortalecimiento del 2.13 por ciento. El sector industrial se disparó 1.85 por ciento y el sector de transporte aumentó un 1,41 por ciento.

Índice de precios de acciones compuestas (CSPI)

Analista Phintraco Sekuritas Menila Srcara Technical, JCI sobrevive por encima del MA20 alrededor del nivel de 7.808. Esta posición está en línea con el estrechamiento de la pendiente negativa MACD y la formación del RSI estocástico de la cruz dorada en el área de sobreventa.

«Estimamos que el IHSG tiene el potencial de realizar la prueba del nivel 7900 en el comercio de la segunda sesión», se citó la proyección de analistas de Phintraco Sekuritas de su investigación, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó que tres emisores de acciones que registraron precios significativos para ingresar a los rangos de los principales ganadores, incluidos ::

PT Vale Indonesia TBK (INCO)

Las acciones de Inco dispararon a 4.34 por ciento o 160 puntos a 3,850.

PT Perusahaan Gas Negara TBK (PGAS)

Las acciones de PGAS obtuvieron un aumento de 4.12 por ciento 70 puntos a 1,770.

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)

Las acciones de SMGR se dispararon 3.69 por ciento o 100 puntos a 2,810.