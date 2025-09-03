Beijing, Viva – Presidente Prabowo Subianto asistir desfile militar Porcelana 2025 en Tiananmen Field, Ciudad de Beijing, miércoles 3 de septiembre de 2025. El desfile militar se celebró en conmemoración de 80 años de victoria en la guerra del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra mundial antifascista.

Prabowo Llegando a Tiananmen Field alrededor de las 8:20 hora local, bienvenido por el presidente de China Xi jinping y la primera dama liyuan.

También presente en la reunión, el presidente ruso Xi Jinping, el líder norcoreano del Norte Kim Jong-un, el presidente Kazajstán Kassym-Jomart Tokayev, PM Pakistan Shehbaz Sharif, primer ministro Malasia Anwar Ibrahim, presidente Vietnam a Lam y varios otros invitados.



El presidente Prabowo Subianto fue bien recibido por el presidente chino Xi Jinping

Después de recibir a los invitados que vinieron, Xi Jinping invitó a los invitados a tomar fotos junto con los jefes de estado y delegación, ubicado en la puerta de Tiananmen, que se convirtió en un ícono importante de China.

Curiosamente, el presidente Prabowo posó justo en el medio, además del presidente ruso Vladimir Putin, que estaba al lado de Xi Jinping en el lado izquierdo, y junto al líder norcoreano Kim Jong-un.

Los jefes de estado e invitados a los invitados caminaron hacia la cima de la puerta de Tiananmen, que se convirtió en la etapa honoraria de los invitados.

Mientras estaba sentado en un lugar de honor, Prabowo Subianto se sentó al lado del presidente ruso Vladimir Putin, entonces sucesivamente, el presidente chino Xi Jinping, el gran líder norcoreano Kim Jong-un, el presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev, y otros invitados invitados.

El gobierno chino también invitó a una serie de presidente parlamentario, viceprimer ministro, representantes de alto nivel de varios países, así como a los líderes de organizaciones internacionales.

Se dice que los desfiles militares presentan una serie de armas de nueva generación, como tanques y aviones de cuarta generación, inteligencia y equipos no fibros, así como misiles sofisticados, incluidos los misiles antiikapal hipersónicos. La mayoría de las armas aparecerán en público.

Todas las armas que se exhibirán son hechas domésticas y se han usado activamente.

Además, el desfile mostrará varios tipos de equipos sofisticados, como equipos hipersónicos, sistemas de defensa antiaéreos y misiles estratégicos para mostrar la capacidad de China en disuasión.

Hay cuatro dimensiones que funcionarán, a saber, el ejército, la marina, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes (es decir, las tropas operativas de los misiles).

Además, hay cuatro unidades de apoyo especiales: fuerzas aeroespaciales, fuerzas del ciberespacio, fuerzas de apoyo a la información, fuerzas de apoyo logística conjunta.