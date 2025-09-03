PM Modi: Mundo listo para construir un futuro semiconductor con India







Primer ministro Narendra Modi El martes, dijo 10 proyectos de semiconductores por valor de más de $ 18 mil millones, y el país está avanzando hacia la próxima fase de la Misión de Semiconductores de la India y renovando el esquema de incentivos vinculados al diseño para aprovechar el mercado mundial de chips globales de $ 1 billón.

«El día no está lejos cuando el chip más pequeño realizado en India impulsará el mayor cambio en el mundo», dijo. «El día no está muy lejos cuando dirá el mundo, diseñado en India, hecho en India, confiado por el mundo». Estaba hablando en la inauguración de la conferencia ‘Semicon India – 2025’, dirigida a catalizar el ecosistema de semiconductores de la India, aquí.

Señalando la presencia de semiconductor Expertos en el sector de todo el mundo, con una representación de alrededor de 50 países, Modi enfatizó que la innovación y el poder juvenil de la India también están visiblemente presentes en el evento. Esta combinación única, dijo, envía un mensaje claro: «El mundo confía en la India, el mundo cree en la India y el mundo está listo para construir el futuro de semiconductores con la India».

Al afirmar que en el mundo de los semiconductores, a menudo se dice: «El aceite era de oro negro, pero las papas fritas son diamantes digitales», el primer ministro dijo que, si bien el aceite dio forma al siglo anterior, el poder del siglo XXI ahora se concentra en el pequeño chip.

Modi dijo que el mercado global de semiconductores ya ha alcanzado los $ 600 mil millones y se espera que supere los $ 1 billón en los próximos años. «Dado el ritmo al que India avanza en el sector de semiconductores, India tendrá una participación significativa en este mercado de $ 1 billón», dijo.

Al dirigirse a los inversores, expresó la preparación de la India para darles la bienvenida con un corazón abierto y dijo: «El diseño está listo. La máscara está alineada. Ahora es el momento de la ejecución y entrega de precisión a escala». Luego destacó el lanzamiento de la Semicon Programa de la India en 2021 y dijo para 2023, la primera planta de semiconductores del país había sido aprobada en 2024, varias plantas más recibieron aprobación, y en 2025, se eliminaron cinco proyectos adicionales.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo

atoptions = {`key`:` d0ddb8ef8f1a62a8cdd22fac27fc5ea7`, `format`:` iframe`, `altura`: 90,` width`: 728, `params`:}};





Fuente