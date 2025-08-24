BSF arresta a 15 pescadores paquistaníes por ingresar ilegalmente a las aguas indias







Según lo informado por la agencia de noticias ANI, los pescadores fueron capturados alrededor de las 9 a.m. del jueves durante una operación independiente realizada por el BSF Personal en la región de Kori Creek del distrito de Kutch.

Los funcionarios de la Fuerza de Seguridad Fronteriza, mientras se dirigían al incidente, dijeron que «las tropas de BSF también confiscaron un bote de país ajustado por el motor utilizado por los intrusos. Los 15 pescadores han sido entregados a la policía local para una mayor investigación», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Las vías fluviales pantanosas de Kori Creek, Harami Nala y Sir Creek en el distrito de Kutch de Gujarat han sido puntos calientes por violaciones de límites marítimos por parte de los pescadores paquistaníes, y ha habido varios incidentes de este tipo, como también informados anteriormente.

Kori Creek, ubicado en el Rann de Kutch Marshlands, es una zona estratégicamente sensible que forma parte del límite marítimo internacional entre India y Pakistán. Aunque el área sigue siendo muy desinabitada hasta ahora, también tiene una importancia económica y ecológica significativa en la región.

La entrada ilegal de pescadores en las aguas indias ha destacado una vez más los desafíos de la seguridad fronteriza en la región. Esto no solo es vulnerable a la infiltración, sino que también se encuentra en el corazón de una disputa territorial de décadas.

Además, junto con Sir Creek, el Kori Creek también ha sido un tema de disputa entre Nueva Delhi y Islamabadcon desacuerdos sobre la demarcación límite con implicaciones para los derechos marítimos y el control de recursos.

Los funcionarios de BSF también han afirmado que «una mayor vigilancia continúa en la región sensible para evitar tales incursiones», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Anteriormente, el BSF también había interceptado una oferta de infiltración similar al detener Nacionales paquistaníes en el área de Kori Creek.

Estos eventos muestran que la región de Kutch`s Creek todavía tiene muchos problemas de seguridad. Estos problemas empeoran por las fronteras marítimas poco claras del área, marismas densas y falta de marcas físicas, lo que hace que patrullar y la aplicación fueran muy difíciles.

(Con entradas de ANI)





