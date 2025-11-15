Selsi Josika y Yasintha Libas, las mejores malasias, llegan a las semifinales ganadas por BNI Indonesia International Challenge 2025

Yogyakarta, VIVA – dobles femeninos de Indonesia, Selcy Josica Y Ha sustituido a Ristyna Putri.lució impresionante y eliminó con éxito a la mejor pareja de Malasia en cuartos de final. maravilla de BNI Indonesia International Challenge 2025. Compitiendo en GOR Among Rogo, Yogyakarta, el viernes 14 de noviembre de 2025, los dos ganaron de manera convincente a Ho Lo Ee y Amanda Yap con una puntuación de 21-11 y 21-12.

Selsi y Yasintha inmediatamente tomaron la iniciativa de atacar desde el inicio del partido. El primer juego transcurrió sin problemas, mientras que en el segundo tuvieron que ajustar el ritmo porque el oponente cambió su patrón de juego. Aun así, el dominio sigue en manos de los representantes indonesios.

«El primer partido jugamos rápido y en el segundo hubo un cambio en el patrón de juego del rival al uno contra uno, pero pudimos superarlo», dijo Selsi en su declaración.

Agregó que aunque no esperaban llegar a las semifinales, habían visto grabaciones de los juegos de sus oponentes para poder predecir la dirección de los ataques.

En este partido el servicio fue el factor diferenciador por lo que se convirtió en una de las victorias,

«Una de las claves de la victoria es el saque, puedes tomar la primera y la segunda bola primero para poder atacar primero», dijo Selsi.

Mientras tanto, Yasintha evaluó que la defensa del oponente era bastante fuerte y había que ser más tenaz para mantener el ritmo.

«La ventaja defensiva del rival es fuerte y uno de ellos inmediatamente avanza y acelera. Tenemos que aguantar y en defensa intentamos ser tenaces», añadió Yashinta.

Mientras tanto, Wonder by BNI Indonesia International Challenge 2025 volvió a convertirse en un escenario importante para 258 atletas de 12 países que compitieron durante dos semanas. Este torneo de nivel International Challenge se llevó a cabo gracias a la colaboración Bádminton confederación asiática, PBSIy BNI, además de ser un escenario vital para los jugadores jóvenes en su búsqueda de puntos en el ranking mundial.

Los países participantes incluyen Indonesia, Malasia, Taipei Chino, Corea, Tailandia, India, Australia, Sri Lanka, Vietnam, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Brunei Darussalam. El gran interés de los participantes demuestra una vez más la confianza del mundo en la coherencia de Indonesia en la celebración de torneos internacionales de bádminton.