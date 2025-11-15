Atta Halilintar dice que los deportes son más geniales que pasar el rato

VIVA – Atta Halilintar vuelve a ser el centro de atención tras su declaración en la que destacó que un estilo de vida activo es ahora mucho más valioso para las generaciones más jóvenes. El marido de Aurel Hermansyah reveló que poco a poco está surgiendo una tendencia positiva en la sociedad.

Él ve que cada vez más jóvenes y artistas eligen el deporte como una actividad diaria en lugar de simplemente pasar el rato. Atta también dijo que actualmente la tendencia entre los indonesios es que los deportes son más geniales que pasar el rato. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Ahora en Indonesia estamos en una era en la que el deporte es más genial que pasar el rato», dijo durante la conferencia de prensa de la Warriors League en el Velódromo Internacional de Yakarta el sábado 15 de noviembre de 2025.

Se sabe desde hace mucho tiempo que el propio Atta participa activamente en varios deportes, especialmente en el minifútbol de siete contra siete. Por eso ahora ha creado un foro de torneos para compañeros artistas y otros jóvenes.

«7 Versus 7 es un evento que muchas veces gusta a nuestra gente, eso es el Minisoccer», volvió a decir.

El padre de dos hijos reveló que suele jugar o hacer deporte con otros artistas. Esta rutina le hizo darse cuenta de que muchas celebridades tienen un gran interés en los deportes y están dispuestas a ganar tiempo a pesar de sus apretadas agendas.

Según él, esto demuestra que el deporte puede unir a muchos elementos de la sociedad, desde artistas y jugadores legendarios hasta las comunidades de aficionados al deporte. No sólo es entretenimiento, esta actividad también funciona como un foro para construir una mentalidad positiva, disciplina y hábitos saludables.

Añadió que el interés por los deportes existe desde hace mucho tiempo, especialmente entre los jóvenes indonesios. Por eso, según él, actividades como el minifútbol son muy fácilmente aceptadas por el público.

«Casi todos nuestros niños cuando eran pequeños querían ser jugadores de fútbol… esta es la pasión de muchos niños», dijo nuevamente.

Invitar a artistas a involucrarse es también una de las estrategias para ampliar el impacto positivo. Para él, cuando el público vea a sus ídolos ejercitándose activamente, habrá una motivación natural para ponerse en movimiento. Es más, muchos artistas ya tienen rutinas de ejercicio mucho antes de involucrarse en algún evento.