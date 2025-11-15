Imagine la condición de sus hijos en los próximos 20 años, Na Daehoon: Si no estoy allí…

Jacarta – no hay tiempo vuelve a estar en el candelero tras presentar oficialmente una petición de divorcio contra su esposa, Julia Prastini o Navidad. La solicitud fue registrada en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el jueves 6 de noviembre de 2025, poco después de que el público se sorprendiera por la cuestión de un asunto que arrastró el nombre de Jule.

La celebridad admitió previamente su error y se disculpó públicamente a través de las redes sociales, admitiendo que había problemas personales que ahora habían llevado a su familia al borde de la separación. ¡Vamos, desplázate más!

El matrimonio de Jule y Na Daehoon atrajo la atención del público desde el principio porque era un matrimonio transfronterizo: Jule era de Indonesia mientras que Daehoon era de Corea del Sur.

Sin embargo, la relación que a menudo se compartía como un dulce retrato de una pareja multicultural comenzó a colapsar cuando el público descubrió la noticia del romance de Jule con Safrie Ramadhan. Este escándalo fue el principal detonante para que Daehoon pusiera fin a su matrimonio.

En medio del proceso de divorcio en curso, la atención del público ahora se centra en las expresiones emocionales de Daehoon con respecto a sus tres hijos.

En una transmisión en el canal de YouTube de Uung Victoria Finky, apareció como estrella invitada y compartió su visión sobre la paternidad, además de transmitir un conmovedor mensaje para sus hijos en los próximos 20 años.

Daehoon describió la condición de sus hijos en el futuro, quienes en ese momento se estimaba que tendrían 24, 22 y 21 años. Mientras los imaginaba creciendo, expresó su amor infinito.

«20 años, ¿eh? Vaya, ya (está envejeciendo)», dijo Na Daehoon, citado el sábado 15 de noviembre de 2025.

Destacó que cada día siempre trata de dar el mejor amor que puede dar.

«En realidad no hay ninguno, porque todos los días hago lo mejor que puedo para amarlos, besarlos, abrazarlos», añadió.

Sin embargo, la parte más conmovedora fue cuando habló de la posibilidad de que algún día ya no esté al lado de sus hijos. En un tono lleno de sinceridad, transmitió un mensaje profundo.

«Así que en el futuro, si no estoy cerca, por ejemplo, no sabes cómo es la vida. Si ese es el caso, entonces está bien, simplemente vive. Si extrañas a papá, él está en todas partes, hay muchos en Internet. Sólo espero que seas feliz», dijo Daehoon.