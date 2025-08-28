Cómo comprar la edición del 20 aniversario en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Lanzado en septiembre de 2005, «Novia del cadáver«Fue la segunda de las dos películas Tim Burton Lanzado en el mismo año (el primero fue «Charlie and the Chocolate Factory»). Y ahora, para su vigésimo aniversario, la película animada stop-motion está obteniendo una restauración digital 4K Ultra HD para un nuevo lanzamiento de video casero de edición limitada.

Disponible para preordenar por $ 43.99 (Reg. $ 54.99), «,»Novia del cadáver«Gots on Steelbook en Películas ilimitadas. El lanzamiento saldrá el martes 23 de septiembre (que en realidad es la fecha de lanzamiento teatral original de la película en 2005). Pero, puede reservarlo en este momento y el minorista le enviará una notificación una vez que esté listo para enviarlo.

El lanzamiento de 4K Steelbook viene con una copia digital de la aplicación Movie for the Movies Anywhere, así como una serie de características de bonificación, incluida una mirada detrás de escena de la creación de «Corpse Bride», entrevistas con directores y galerías de producción, galerías de producción y mucho más.

Además, «Corpse Bride» está disponible para preordenar en Amazonas, Walmart y Objetivo.

Fotos de Warner Bros.

$ 54.99

20% de descuento

Compre ahora en películas ilimitadas

Dirigido por Tim Burton y Mike Johnson, «Corpse Bride» se desarrolla en una aldea europea del siglo XIX y sigue a Victor Van Dort (con la voz de Johnny Depp), un joven tímido que practica que proponga a su pronto mujer Victoria Everglot (Emily Watson) con el Corpse de Emily (Helena Bonham Carter), una mujer joven que recientemente falleció. Sin embargo, cuando Emily cobra vida, cree que Víctor quiere casarse con ella.

La película animada tiene un elenco de voz también con Tracey Ullman, Paul Whitehouse, Joanna Lumley, Albert Finney, Richard E. Grant, Christopher Lee, Michael Gough, Jane Horrocks, Danny Elfman y otros.

A partir del martes 23 de septiembre «,»Novia del cadáver«Dots en 4K Ultra HD Steelbook. Puede reservarlo ahora por $ 43.99 (Reg. $ 54.99), un 20% de ahorro, a Películas ilimitadas. Mientras tanto, vea el trailer 4K de la película a continuación: