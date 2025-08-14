Seis miembros de Amish Community mueren en la colisión de camiones de Michigan







Una camioneta pasó por un letrero de parada en rural Michigan y se estrelló contra una camioneta que transportaba a miembros de una comunidad Amish, matando al menos a seis personas, dijeron las autoridades. El accidente ocurrió el martes por la tarde en el municipio de Gilford del condado de Tuscola, a unos 160 km al norte de Detroit.

Trece personas estaban en los dos vehículos, incluidos 10 en la camioneta, dijo la oficina del sheriff. `Múltiples pasajeros fueron expulsados de la camioneta y la camioneta, ‘dijo la oficina del sheriff en Facebook. `En este momento hay 6 muertes confirmadas y se desconoce la condición de los pacientes adicionales».

Miembros de un local Comunidad amish estaban en la camioneta, dijo el alguacil Robert Baxter el miércoles. «Tenían un conductor pagado en la camioneta», dijo a The Associated Press. `No estoy seguro de hacia dónde se dirigían o de dónde venían. Son residentes del condado «. Baxter dijo que siete personas fueron llevadas a un hospital. No tenía actualizaciones sobre sus condiciones. El Amish generalmente sigue las creencias cristianas básicas mientras mantenía un cierto grado de separación de la sociedad común.

Por lo general, dependen de los buggies tirados por caballos para el transporte y no operan sus propios autos o camiones, sino que conducirán con vehículos conducidos por personas que no son Amish. Alrededor del 61 por ciento de la población Amish de América del Norte vive en Ohio, Pensilvania e Indiana, según Elizabethtown College, aunque Michigan también tiene una participación relativamente grande.

