El jefe de Sritex, Iwan Kurniawan, se convirtió en sospechoso, reveló el papel en los miles de millones de escándalos de crédito

Yakarta, Viva – Escándalo de crédito de Pt Sri Rejeki Isman TBK (Sritex) se está extendiendo. Oficina del Fiscal General Determinado el subdirector de Sritex para el período 2012-2023, Iwan Kurniawan Lukminto, como un nuevo sospechoso en un caso de presunta corrupción para crear crédito que involucra una serie de banco.

El Director de Investigación de Jampidsus, Nurcahyo Jungkung Madyo, reveló que Iwan supuestamente participó activamente en la firma de una serie de acuerdos de crédito bancarios para Sritex. Uno de ellos es la firma de un capital de trabajo y una carta de crédito de inversión al Bank Central Java en 2019.

El crédito, según Nurcahyo, ha sido ‘condicionado’ por el ex presidente del Bank Central Java para ser aprobado.

«Sus acciones fueron firmar una carta de capital de trabajo y crédito de inversión a nombre de Sritex TBK al Banco Central de Java en 2019 que había sido condicionada para que la solicitud de capital de trabajo y préstamos de inversión pudiera ser terminado por el Director del Banco Central Java», dijo, el jueves 14 de agosto de 2025.

Kapuspenkum hace (izquierda) y Dirdik Jampidsus (derecha)

No solo eso, Iwan también firmó una escritura de acuerdo de crédito con el BJB Bank en 2020, cuyo uso supuestamente se desviaba del acuerdo inicial. Incluso se le dijo que adjuntara una factura ficticia en la solicitud de desembolso de fondos.

Por sus acciones, el hermano de Iwan Setiawan Lukminto fue acusado bajo el Artículo 2 Párrafo 1 o Artículo 3 Juncto 18 de la Ley de Corrupción Jo Artículo 55 Párrafo 1 del 1er Código Penal. A los fines de investigación, Iwan fue detenido durante los siguientes 20 días en el Centro de Detención de Salemba en la sucursal del sur de Yakarta Kejari.

«Firme una serie de solicitudes de desembolso o retiro de crédito al BJB Bank en 2020 al adjuntar evidencia de facturas o facturas supuestamente ficticias», dijo.

Anteriormente se informó que el jefe de Pt Sri Rejeki Isman TBK o SRITEX (SRIL), Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), finalmente fue nombrado la Oficina del Fiscal General (AGO) para ser sospechoso en la supuesta corrupción del crédito bancario al Grupo Sritex.

La determinación del sospechoso se llevó a cabo después de que el investigador se embolsó dos pruebas suficientes. Esto fue revelado por el Director de Investigación del Fiscal General de Jóvenes Delitos Especiales (Jampidsus) Nurcahyo Jungkung Madyo.

«El equipo de investigación de Jampidsus nuevamente estableció 1 sospechoso, con la identidad de IKL como ex director adjunto de PT SRITEX 2012-2023», dijo Nurcahyo en la oficina del Fiscal General, el miércoles 13 de agosto de 2025.