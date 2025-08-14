Las regalías del 2 por ciento en el matrimonio se consideran incorrectas y pueden dañar la industria del evento

Yakarta, Viva – Se otorgan críticas difíciles al discurso de la aplicación realeza 2 por ciento en el evento boda. La política se considera incorrecta y tiene el potencial de dañar a la comunidad al tiempo que inhibe el crecimiento de la industria. evento Gestión en Indonesia.

Leer también: Polémica abarrotada sobre regalías, junto con la letra de la canción ‘Tanah Airku’, que a menudo es cantada por partidarios y jugadores del equipo nacional indonesio



«Este es un gran error que debe enderezarse de inmediato. El matrimonio no es concierto La música comercial y la aplicación del 2% de regalías en eventos personales como los matrimonios no tienen una base legal sólida, por lo que tienen sus acrobacias «, dijo el presidente de la Asociación de Gestión de Eventos de Indonesia, Andro Rohmana, jueves 14 de agosto de 2025.

Según Andro, la industria del evento global se proyecta con un valor de USD 1.76 billones en 2029. Sin embargo, la oportunidad puede amenazarse si las políticas que no están en el objetivo continúan siendo forzadas. Consideró que la comunidad ya había sido confundida debido a la narración que desencadenaba el ruido sin una explicación clara de las regulaciones.

Leer también: El jugador del equipo nacional indonesio U-17 cantando la canción de la tierra de mi tierra en la Copa de Independencia, internautas: ¿Obtienes regalías?



Andro explicó que la industria del evento en Indonesia tiene diferentes subsectores que no pueden generalizarse. «Vemos un malentendido fundamental del ecosistema de la industria de gestión de eventos en Indonesia. Los organizadores de eventos que manejan los eventos corporativos son diferentes de los promotores de conciertos musicales, y ambos son diferentes de los organizadores de bodas que se centran en las celebraciones de la boda», dijo.

Esta diferencia, continuó, tiene implicaciones legales significativas en la aplicación de regalías. Equelar todos los eventos con ‘conciertos de música’ según él mostró la falta de comprensión de la complejidad de la industria del evento en el país.

Leer también: Ahmad Dhani Sindir Wami: difícil para un café, pero contundente para el cantante en asuntos de regalías



Backstagers Indonesia explicó que las regulaciones existentes no incluyen eventos privados como bodas. Detalló, el PP número 56 de 2021 organizó ‘servicios públicos comerciales’ sin mencionar eventos privados.

Luego, SK Menkumham No. HKI.2.OT.03.01-02 en 2016 contiene tasas de regalías para diversas actividades, pero no matrimonio. Luego, SK LMKN No. 20160512km/LMKN-Pleno/Royalty/2016 Tarifas solo administra conciertos de música pagados y gratuitos. Bandro evalúa, reclamos del foro de música indonesia (Propio) que llama la reproducción de la música en el matrimonio obligatorios de regalías del 2 por ciento es incorrecto.

«La afirmación de la música indonesia Wahana (WAMI) sobre la proyección o las actuaciones musicales en el evento de bodas está cargada de regalías del 2% del costo de la producción musical, es muy incorrecta … donde las invitaciones de boda siempre se interpretan por el matrimonio, cuando hay entretenimiento en él, entonces la interpretación de Wami como un evento de concierto se equivocó y tiene el potencial de perjudicar la comunidad, dijo., Dicho.

Dijo además, la práctica de los lourers fue más proporcional. Citó práctica en otros países, como Australia, donde los matrimonios privados están libres de licencias de música pública. Entonces Inglaterra, las licencias son solo para negocios comerciales, no eventos familiares.

Además, Japón, el matrimonio se organiza por separado de un concierto público. Las alternativas en Indonesia, dijo Andro, pueden cobrar una licencia en el lugar o ingresarla en un contrato de promotor.

«Entendemos la importancia de la protección y el aprecio de los derechos de autor por las obras musicales. Sin embargo, las políticas de regalías deben ser proporcionales, según la regulación, y considerar las condiciones socioeconómicas de la comunidad. En situaciones económicas inciertas, los pasos equivocados en la aplicación de regalías pueden reducir el crecimiento de la industria creativa en sí», dijo nuevamente.