Según los informes, Pratama Arhan y Azizah Salsha se refirieron, Tribunal Religioso: Alhamdulillah …

VIVA – La noticia de la referencia Pratama Arhan Y Azizah salsha Ahora es horrible en el público. Porque se sabe que la pareja ha presentado divorciado Secretamente al Tribunal Religioso de Tigaraksa para obtener mucho apoyo de los internautas.

ISU referirse Esto le robó la atención del público, pero el Tribunal Religioso de Tigaraksa (PA), Banten, dio aclaraciones oficiales sobre el estado legal del matrimonio de la pareja.

El portavoz de Pa Tigaraksa, Sholahudin, enfatizó que hasta ahora el tribunal no ha recibido una presentación oficial sobre la intención de referirse de ambas partes. Sin embargo, el tribunal dio la bienvenida positivamente si las noticias de referencia eran ciertas.

«No hemos escuchado eso. Si quieres referirnos, por nosotros, gracias a Dios, porque de la Corte ciertamente estamos orgullosos de la intención de desalentar el divorcio. Sin embargo, no hay información oficial a la corte», explicó Sholahudin cuando la tripulación de los medios de comunicación en la Oficina de Tigaraksa PA, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Según Solahudin, hasta ahora el proceso de divorcio Pratama Arhan y Azizah Salsha todavía se están ejecutando de acuerdo con los procedimientos judiciales existentes. Sholahudin reveló que el juicio por compromiso de divorcio para la pareja había sido programado el viernes 12 de septiembre de 2025.

Esta fecha se estableció después de considerar el período de espera de 14 días hábiles después de la decisión de Verstek el 25 de agosto de 2025.

«Debido a que solo se decidió el 25 de agosto de ayer, la lectura de la promesa de divorcio se calculó después del período de 14 días de fuerza legal», explicó Sholahudin.

Además, Solahudin explicó que el cálculo del período de espera no se incluyó los sábados y domingos. Por lo tanto, la lectura de la promesa de divorcio donde Pratama Arhan y Azizah Salsha realmente se decidirán divorciarse el 12 de septiembre.

«El cálculo del período de 14 días no incluye los sábados y domingos. Por lo tanto, si se calcula a partir del 25 de agosto, la lectura de la promesa de divorcio cae el 12 de septiembre de 2025», dijo.

Sin embargo, Sholahudin agregó que la carta de notificación oficial para la sesión de compromiso de divorcio no había sido enviada a Pratama Arhan y Azizah Salsha.

El tribunal todavía está esperando confirmación de que la demandada recibió legalmente una copia de la decisión.

«El jefe de la Asamblea está esperando la notificación del contenido del veredicto, si el demandado lo ha presentado y recibido.

Ahora, la decisión de continuar el proceso de divorcio o elegir una ruta de referencia está completamente en manos de Pratama Arhan y Azizah Salsha. Varias cargas en las redes sociales muestran que la pareja supuestamente refería, incluso hubo noticias que reaparecían las cargas de fotos con ellos en sus cuentas personales.