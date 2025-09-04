No se debe permitir que los influyentes extorsionistas prosperen







Las casas de producción de Bollywood están dibujando líneas de batalla contra un nuevo adversario, según un informe de medio día. Estos son Influenciadores de las redes sociales. Ocho meses después de la Asociación de Productores Activos de Tamil Film (TFAPA) instó a un embargo en reseñas durante los primeros tres días del lanzamiento de una película, el Consejo de Productores de Cine y Televisión de la India (IFTPC) ha comenzado a discusiones sobre cómo controlar lo que se conoce como ‘bombardeo de revisión’.

Nuestro informe dijo que, según múltiples productores, los personas influyentes con un gran conjunto de seguidores en YouTube e Instagram exigen cantidades desagradables de dinero a cambio de revisiones favorables. Los cineastas, que se niegan, encuentran sus películas en el día de lanzamiento. Sorprendentemente, se sabe que los influencers envían ‘tarjetas de tarifas’ para la liberación de cobertura positiva. El IFTPC ahora está en conversaciones con el Gremio de Productores de la India para frenar esto. Los dos cuerpos han programado una reunión para finales de este mes para abordar esto.

En primer lugar, uno puede etiquetar esto como extorsión y terrorismo; De hecho, golpeando el terror en los corazones de los productores que se niegan a pagar. Nombre y vergüenza a los influencers que recurren a esto en lugar de descartarlo con el pretexto de que todo esto viene con el territorio de las redes sociales. Este es un gran compromiso en la integridad también. Si uno no puede confiar en estas revisiones, los lectores ciertamente no sabrán en qué plataforma confiar. Esto significa que cada opinión se verá con un ojo ictericia.

Deben considerarse acciones legales contra los influenciadores que «preguntan» e incluso a los productores que «consumen». Esto también es muy desigual, ya que aquellos que pueden pagar estas cantidades sustanciales verán que sus películas obtienen críticas brillantes. Los que no pueden o no lo harán, verán sus buenas películas destrozadas injustamente. Orerigamos este mal, y corresponde a la industria encontrar las soluciones dentro. Un enfoque visionario y multipurado, efectivo y visionario debe significar el final de esto.





