Sector-K presenta Suho, Enhypen e Illit, ¡estos son los detalles del precio del boleto!

VIVA -El último festival de música K-pop, el sector KK, está listo para llegar a Yakarta con una fila de estrellas famosas. El evento promovido por PT Nusantara Indah Ceria Entertainment (Niza) presentará Enhipen, TÚY Seco (EXO) del 18 al 19 de octubre de 2025 en Nice Pik 2 Hall 1-3a, Yakarta.

Leer también: BTS a NCT Wish se unió al aura viral de la danza agrícola en Tiktok



Según Ardella Lathifah, representante juvenil de Nice, Kepor-K está diseñado para los fanáticos de K-Pop con conceptos únicos.

«Comparamos el sector de KK como una ciudad imaginaria que está impulsada por la música, donde los fanáticos se convierten en ciudadano», dijo Ardella.

Leer también: 5 Datos interesantes y equipo, Grupos de niños que titulan el primer concierto en Yakarta la próxima semana



Este festival promete una experiencia inmersiva gracias al magnífico escenario, la iluminación futurista y los sistemas de sonido estándar internacionales diseñados como una de la producción de conciertos interiores más grande de Indonesia.

A pesar de llevar a cabo la producción de clase mundial, Ardella enfatizó que este festival aún se puede disfrutar con precios de entradas muy asequibles. Este es el compromiso de NICE de presentar una experiencia de concierto que sea fácilmente accesible para todos los fanáticos.

Leer también: La impactante aparición de Lisa en Coachella para la edad de 18 años hizo que los fanáticos se sonrojaran



El sector de alineación de este año, hay tres grandes nombres que esperan los fanáticos:

Enhypen: Boy Group consta de siete personas, conocidas por sus fuertes conceptos narrativos y la aparición del escenario lleno de energía. Desde su debut en 2020 a través del evento de supervivencia I-Land, Enhypen ha ganado popularidad mundial con una sólida base de fanáticos.

Illit: El grupo de chicas de quinta generación de Belift Lab trae música fresca y juventud. Su debut en 2024, los cinco miembros rápidamente robaron la atención del mundo gracias a fuertes imágenes y canciones que representan el espíritu de los adolescentes modernos.

SUHO (EXO): El principal líder y vocalista de Exo aparecerá como solista. Conocido como un carisma vocal y elegante típico, la presencia de Suho dará un toque emocional y cálido que enriquecerá la atmósfera del festival.

Precios de las entradas y beneficios adicionales

El boleto del sector-K viene en varias categorías, con un rango de precios bastante asequible para la escala del festival internacional que presenta tres grandes artistas K-pop.

Aquí están los detalles completos del precio del boleto:

Livin A&B (festival en pie): Rp1.950.000 Rojo (asiento de Tribune numerado): RP1.850.000 Kopra A&B (festival en pie): Rp1.650.000 Púrpura A&B (festival de pie): Rp950.000 Verde (asiento de Tribune numerado): Rp700.000

Los precios de las entradas no incluyen impuestos, costos de plataforma y otros costos.

Para aumentar el entusiasmo de los fanáticos, Nice también ofrece beneficios de verificación de sonido para 400 titulares de boletos en la categoría Livin todos los días. Esta rara oportunidad se dará a través del sistema de rifas, y es la primera vez para Enhipen, Illit y Suho realizó una sesión de checkeck en un festival en Indonesia.

Además de la actuación en el escenario, este festival también presentará momentos interactivos, como juegos y variaciones especiales de espectáculos de ídolos, que tienen como objetivo acercar a los artistas a los fanáticos.

Horario de venta de entradas

La venta de entradas regulares comenzará el 18 de septiembre de 2025 a las 10:00 WIB, exclusivamente a través de la solicitud de Livin ‘by Mandiri. Mientras tanto, las entradas para fanáticos y extranjeros internacionales en Indonesia se pueden comprar el 19 de septiembre de 2025 a las 10:00 WIB a través de Loket.com.

Como parte de la serie de Livin ‘Fest 2025 en el marco del 27 aniversario de Bank Mandiri, se espera que el KK-Kepor-K no solo fortalezca la posición de Indonesia como uno de los mercados K-Pop más grandes, sino que también se convierte en una tradición anual que los fanáticos esperan.