Napoli tiene la expectativa de Kevin de Bruyne para el regreso de Man City

La leyenda Kevin de Bruyne Van Manchester City regresa cuatro meses después de la salida al club con la esperanza de vencerlos con Napoli

Kevin de Bruyne

Antonio Conte habló con Kevin de Bruyne por el interior del interior de Manchester City antes de su partido de la Liga de Campeones con Napoli. De Bruyne dejó el Blues en el club en el verano después de 10 años, pero tiene una oportunidad temprana de demostrar a sus antiguos empleadores que aún puede cortarlo al más alto nivel.

Conte, que tuvo hechizos en Inglaterra con Chelsea y Spurs y un título de la Premier League con el primero, jugó las posibilidades de Napoli para el juego al referirse a los campeones italianos como los estudiantes de los maestros de la ciudad. Sin embargo, hay más confianza en Nápoles sabiendo que tienen un maestro en De Bruyne en su equipo.

«Para ser honesto, siempre ha sido una preparación muy cuidadosa como lo ha sido para cada competencia. No hacemos nada especial de manera diferente», dijo Conte. «Hablé con Kevin, le pregunté algunas cosas, él ha sido parte de este club durante 10 años y tuvo un gran entrenador como Pep Guardiola.

«Kevin estará entusiasmado de jugar, pero espero que encuentre sus pies después del silbato inicial y recuerde que está jugando para nuestro gran napoli y contribuye como lo hizo».

El capitán de Napoli, Giovanni di Lorenzo, está impresionado por el impacto que De Bruyne ha tenido desde que llegó al club y anticipa una fuerte muestra de apoyo del equipo local para su antiguo héroe.

«Desde el primer día que llegó con nosotros, llegó con gran humildad, es un gran campeón», dijo Di Lorenzo: «Realmente no habló de sus ex compañeros de equipo, pero estoy seguro de que le gustaría jugar mañana, para regresar a este estadio donde disfrutó de muchos juegos».

«Sé que lo darán la bienvenida y estarán felices de verlo. Se lo merece y espero que tenga un gran partido».

Napoli sorprendió a muchos al reclamar el título italiano el año pasado, pero entrará en vigencia el jueves como desvalidos. Tienen talento que puede sorprender a sus anfitriones, pero Conte quería hablar del poder de la ciudad, mientras que los italianos aún quieren causar un malestar.

«Vinir a Manchester en la competencia europea más importante es definitivamente una razón para estar orgulloso, satisfecho y especialmente para haber ganado la Serie A el año pasado», dijo. «Jugamos absolutamente contra un equipo donde la historia habla por sí misma. En los últimos años son el único protagonista.

«Son un club superior con un mejor entrenador. Se nos ocurrió una gran humildad que tuvo un gran año el año pasado y está orgulloso de tener eso.

«Nos consideramos casi como estudiantes que vienen a jugar contra los maestros. No creo que sea incorrecto decir. Desde nuestro lado, definitivamente existe el deseo de entender y jugar contra estos clubes muy poderosos y muy importantes para ver cómo estamos progresando».

