Orioles dados una impresionante predicción de la temporada de 2026 MLB

Casi nada salió bien para el Orioles de Baltimore Durante la temporada regular 2025. A principios de año, fueron considerados uno de los favoritos para ganar el este de la Liga Americana y potencialmente el representante de la Liga Americana en la Serie Mundial.

Baltimore despidió al gerente Brandon Hyde en mayo, en medio de un inicio de 15-28 en los primeros 43 juegos del club. Fue un final decepcionante para el mandato de Hyde con los Orioles, dado que había ayudado a liderar el club de un equipo de 54 victorias en 2019 a 101 victorias en 2023.

Y aunque las O no jugarán béisbol este octubre, hay múltiples razones para que el optimismo se dirigiera a la temporada baja y 2026.

Jóvenes jugadores de Baltimore Orioles

No se garantiza que los Orioles regresen a la postemporada el próximo año. Sus oponentes en división incluyen el Toronto Blue Jays, Yankees de Nueva Yorky Medias Rojas de Boston—Tres clubes de playoffs actuales. Además, el Rayos de la bahía de Tampa tampoco son empuje.

Sin embargo, tienen varios jugadores de posición con suficiente talento para ayudarlos a cambiar sus desgracias.

«Dado que los Orioles fueron increíbles hace dos años, fueron muy buenos el año pasado, y tendrán la mayor parte del mismo núcleo el próximo año, muchas personas esperarán que las O se recuperen». escribe Matt Snyder de CBS Sports. «Ciertamente es posible. El núcleo de Adley Rutschman-Gunnar Henderson-Jordan Westburg sigue intacto, y hay razones para entusiasmarse con Jackson Holliday, Jeremiah Jackson y Samuel Basallo. Quizás Coby Mayo lo enciende el próximo año».

Cuando los Orioles promovieron a Basallo de Triple-A Norfolk, surgieron preguntas sobre el futuro de Rutschman con la organización como receptor inicial. Si los Orioles entretendrán ofertas comerciales para la primera selección general de la Universidad Estatal de Oregon es otra historia.

¿Cómo mejorarán los orioles la rotación inicial?

Los fichajes de lanzadores titulares de los Orioles la última temporada baja fueron, para decirlo suavemente, decepcionante. Firmar a la derecha Charlie Morton hizo más daño que bien, ya que publicó una efectividad de 5.42 en 23 juegos (17 aperturas). Pero fue traído principalmente para reemplazar a los lesionados Kyle Bradish y Tyler Wells. Morton está ahora con el Tigres de Detroit Después de un intercambio en la fecha límite.

Un contrato de un año, firmar Tomoyuki Sugano, fue más un movimiento de profundidad. El jugador de 34 años fue tres veces MVP de la Liga Central en Nippon Professional Baseball, aunque no parece que regrese para la próxima temporada con un FIP de 5.09 en 28 aperturas.

¿Quién más puede tener un impacto?

«Seguirá habiendo preguntas sobre la rotación, pero Trevor Rogers parece haberse roto por completo como iniciador de primera línea, y Kyle Bradish debería ser todos los sistemas, ya que ahora es un puñado de inicios más allá de su regreso de la cirugía Tommy John», escribió Snyder. «¿Está listo el prospecto de lanzamiento Trey Gibson?

En el mercado de agentes libres

Los Orioles no suelen ser conocidos por tener una nómina alta, pero hay algunos lanzadores que podrían considerar en la agencia libre.

Houston Astros Lefty Framber Valdez estará disponible, pero su precio de venta puede ser demasiado alto. Los inminentes titulares de agentes libres a considerar incluyen a Dustin May, Tyler Anderson, Merrill Kelly y Shane Bieber, si el derecho elige no ejercer su opción de jugador para 2026 con los Blue Jays.