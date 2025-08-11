SeBank fomenta las transacciones digitales a través de QRIS, el volumen aumenta al 27 por ciento

Yakarta, Viva – PT Bank Marino Indonesia (Seabank) registra un crecimiento positivo en las transacciones utilizando el código de respuesta rápida estándar de Indonesia (Pellizco). Durante marzo a julio de 2025, el volumen de transacción de QRIS en Seabank aumentó en un promedio de 12% a 27%.

Este aumento está en línea con los esfuerzos del banco digital para expandir la inclusión financiera a través de la facilidad de acceso a los pagos digitales. Este logro también respalda el objetivo de Bank Indonesia (BI) para expandir el uso de QRI en la comunidad.

Al ver este potencial, SeBank lanzó un programa de sorteo de fiestas SeaBank 2025 Untung. Este programa tuvo lugar del 8 de agosto al 30 de septiembre de 2025 y estuvo abierto a todos los clientes que hicieron transacciones QRIS en cualquier comerciante con aplicaciones de SeaBank.

Cada transacción mínima de RP. 20,000 obtendrán un boleto de lotería, con la oportunidad de ganar premios como una unidad de Electric Car Byd Sealion 2025, 12 unidades de iPhone 16E y 12 piezas de 1 gramo de oro.

Los clientes pueden recolectar hasta 1,000 boletos durante el período de promoción, tanto a través de la aplicación SeBank como la característica de SeBank pagada en el instante en Shopee y Shopeepay.

El director de Seabank Indonesia, Sasmaya Tuhuleley, dijo que esta campaña fue una manifestación tangible del compromiso de la compañía de alentar transacción digital.

«A través de una fiesta de ganancias para 2025, queremos alentar a los clientes a ser más activos en las transacciones digitalmente», dijo citado de un comunicado de prensa, el lunes 11 de agosto de 2025.

«No solo práctico, sino también lleno de premios atractivos. Como nuestra misión, esta es una forma de los pasos de Seabank para proporcionar una experiencia bancaria agradable al tiempo que apoya el crecimiento de la economía digital en Indonesia», dijo Sasmaya.

Este programa seleccionará un total de 25 ganadores a través de dos períodos de dibujo: a principios de septiembre y principios de octubre de 2025. El anuncio de los ganadores se convertirá en un máximo de 14 días hábiles después de que finalice el período, y esta promoción no se aplica a los empleados o el Grupo Sea de Sealkank.

SeBank espera que este paso pueda fortalecer un ecosistema financiero digital seguro, inclusivo y eficiente, especialmente para los actores de MIPYME como la columna vertebral de la economía nacional.