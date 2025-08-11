El presidente Perú es optimista de que IP-CEPA fortalecerá las relaciones económicas entre los dos países

Yakarta, Viva – Presidente PerúDina Boluarte dijo, como dos países en desarrollo, Indonesia Y Perú Tener muchas similitudes, como en términos de apertura en los sectores comerciales y de inversión extranjera.

Leer también: Anindya Bakrie: Perú aprenderá el desarrollo y la certificación de productos halal de RI



Esto fue declarado por el presidente Dina, mientras visitaba la oficina Kadin Indonesia En el marco del evento «Foro de negocios de Indonesia-Perú 2025», que se celebró en Menara Kadin Indonesia, Kuningan Kawasan, South Yakarta.

Él dijo, por otro lado, Perú también tenía una variedad de otros valores con Indonesia. Por ejemplo, como en términos de democracia y multilateralismo, para que ambos puedan usarse como una base sólida para construir una asociación bilateral fuerte, estratégica y mutuamente beneficiosa.

Leer también: Dina la presidenta Dina Boluarte, Prabowo tocó la relación cercana de RI-PU durante 50 años



Además, a través de un acuerdo integral de asociación económica, también conocido como Acuerdo de Asociación Económica Integral de Indonesia-Perú (IP-CEPA) que se ratificará hoy con el presidente Prabowo, es optimista de que fortalecerá aún más la cooperación comercial entre los dos países.



Reunión del presidente Prabowo con la presidenta del Perú Dina Erlina Boluarte Zegararra

Leer también: Anindya Bakrie ‘PEDE’ RI-PU El comercio superó los US $ 700 millones gracias a IP-CEPA



«Debido a que el valor del comercio de Indonesia-Perú alcanzó los US $ 699.1 millones en 2024, o un aumento del 23 por ciento en comparación con 2023», dijo el presidente Dina en Menara Kadin Indonesia, área de Kuningan, sur de Yakarta, lunes 11 de agosto de 2025.

«Entonces creemos que el sexto acuerdo comercial (IP-CEPA) que se está discutiendo, será una herramienta importante para fortalecer y diversificar las relaciones económicas entre los dos países», dijo.

Preisden Dina agregó, en las últimas tres décadas, Perú ha mantenido la estabilidad económica, incluida la inflación de un digit, así como el crecimiento económico positivo. Donde en 2024, el crecimiento económico de Perú se registró en 1.97 por ciento.



Reunión del presidente Prabowo con la presidenta del Perú Dina Erlina Boluarte Zegararra

«Y esto refleja nuestra resistencia y seriedad en la protección de la economía nacional», dijo Dina Boluarte.

Afirmó que actualmente Perú también ha sido paralelo a otros países del mundo, porque tiene 23 acuerdos de libre comercio. El gobierno de Perú también ofrece varias ventajas a inversores extranjeros.

«Uno de ellos es la protección contra el fracaso, la nacionalización y otros riesgos no comerciales a través del acceso a acuerdos multilaterales y bilaterales», dijo.