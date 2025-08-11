Se sospecha que el hijo de Afifah Riyad experimenta violencia del cuidador, se muestra evidencia de CCTV

VIVA – El mundo de las redes sociales se sorprende nuevamente por noticias desagradables de celebridades Afifah Riyad. A través de su cuenta personal de Instagram, Afifah compartió imágenes y fotos de CCTV que supuestamente mostraban al niño, la victoria, se convirtió en víctima de violencia física y verbal de la niñera en quien había sido confiable para protegerlo.

Leer también: Acusado de violencia doméstica, Derry realmente subió a CCTV alegada violencia cometida por Afifah Riyad



Afifah Riyad admitió que estaba devastado después de ver la grabación. En el video, está claro que Victory, que tenía solo 2 años, recibió un duro trato de su cuidador. El niño parecía tirado, agarrado, incluso gritó repetidamente, lo asustó. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Leer también: Se sospecha que la celebridad de Afifah Riyad tiene una violencia doméstica naturalmente, en lugar de CCTV, muestra la evidencia opuesta



Uno de los fragmentos mostró victoria sentada en el sofá y luego vomitando en el piso. En lugar de ayudar a limpiar, el cuidador realmente obliga al niño a limpiar su propio vómito mientras lo rompen. No solo eso, los movimientos de la mano del cuidador parecían sacar la pequeña mano de la victoria bruscamente.

Aún más sorprendente, Afifah también subió una grabación de voz de un vecino que escuchó que el cuidador afirmó haber querido matar la vida de la victoria cuando se consideró que el niño no obedeció sus órdenes.

Leer también: La hermana de Afifah Riyad reveló la presunta violencia doméstica y los hallazgos de Derry utilizando una solicitud de citas



«Small y Sekalem son sus, lo e incluso Giniin. Puede volver al bebé de 2 años», escribió Afifah en su Instagram @Afifahriyad recolectado el lunes 11 Agustus 2025.

Se sabía que el cuidador que cuidaba a su hija solo había trabajado durante un mes en su casa. Para que Afifah sorprendiera, pero al mismo tiempo agradecido porque se reveló rápidamente.

«Por cierto, solo trabajó durante un mes. No sé si mi hijo ha sido un año, entonces, ¿qué es?», Agregó.

Sin detenerse allí, Afifah también compartió otros videos que muestran el momento en que la victoria derramó bebidas accidentalmente. La respuesta del cuidador también furiosa, donde inmediatamente golpeó el cuerpo del pobre niño.

La carga de Afifah de repente provocó una ola de ira pública. Miles de comentarios de los internautas inundaron sus puestos, expresando simpatía y al mismo tiempo instaron a que el caso fuera llevado al canal legal.

«Canales legales de todos modos».

«Pliss entró en la prisión, porque ¿qué? Esta es una enfermedad, temerosa de tener un niño poco saludable en el peligro (síndrome) … puede terminar SMAA Él es Keknya … Estuve en prisión ayer … Alhamdulillah golpeó 3,5 años».

«Seguimiento, no dejes que sea sin rojo».

«Informe hermana».