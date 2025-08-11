EC reitera el ultimátum a Rahul Gandhi sobre Karnataka, avisos de CEOS de Haryana







Después del aviso del domingo emitido por el Director Electoral (CEO) de Karnataka y el recordatorio del CEO de Haryana, el Comisión electoral Una vez más ha reiterado su estricta decisión de que Rahul Gandhi todavía tiene tiempo para dar una declaración sobre la primera carta del CEO de Karnataka y un recordatorio del CEO Haryana o disculparse con el país.

El CEO de Karnataka le ha pedido al diputado del Congreso Rahul Gandhi que presente documentos para investigar sus acusaciones de «robo de votos» contra la Comisión Electoral de India. En una carta fechada el 10 de agosto, el CEO de Karnataka declaró que Rahul Gandhi ha afirmado tener documentos presentados durante su conferencia de prensa del 7 de agosto de los registros de la Comisión Electoral de India, alegando que un votante, Shakun Rani, votó dos veces en base a datos mostrados por un oficial de votación.

El cuerpo de votación declaró además que tras la investigación preliminar, Shakun Rani ha negado votar dos veces. La oficina del CEO también descubrió que el documento marcado con garrapatas presentado por Rahul Gandhi no fue emitido por el oficial de votación, planteando preguntas sobre la autenticidad del reclamo. El CEO de Karnataka solicitó a Rahul Gandhi que proporcionara los documentos relevantes que forman la base de su acusación para que las autoridades electorales de Karnataka puedan realizar una investigación detallada.

El 7 de agosto, Rahul Gandhi celebró una conferencia de prensa, citando el análisis interno. El LOP declaró que el Congreso esperaba ganar 16 escaños de Lok Sabha en Karnataka, pero terminó con solo nueve. Dijo que el Congreso investigó siete pérdidas inesperadas, concentrándose en Mahadevapura, donde alegó robo de votos que involucró 100,250 votos. Presentar la investigación del Congreso sobre la votación en el Asamblea de Mahadevapura En Karnataka, Rahul Gandhi alegó «votar chori» (robo de votación) de 100,250 votos.

«Encontramos 100,250 votos robados de cinco maneras diferentes. Votantes duplicados, direcciones falsas e inválidas, y votantes a granel en una sola dirección, en un edificio con 50-60 personas que viven. Pero cuando vamos allí, no hay registro de esas personas que viven allí. Una familia que vive en esa casa», dijo. La Comisión Electoral de India (ECI) el sábado volvió a preguntar MP del Congreso Rahul Gandhi dará una declaración según las reglas o se disculpará con el país por sus acusaciones «falsas» con respecto a las listas de votantes.

