BUCS UDFA roba atención durante el primer partido de pretemporada

La pretemporada es un momento para las primeras impresiones y las segundas oportunidades. Algunos veteranos se aferran a los puntos de la lista, mientras que los novatos y los agentes libres no reclutados (UDFA) buscan demostrar que merecen hacer la lista de 53 hombres. Bucs Apoyador de UDFA Nick Jackson hizo la primera impresión durante la victoria por 29-7 de Tampa Bay sobre la Titanes de Tennessee en sábado.

Jackson obtuvo ‘estrella del juego’ del escritor de Buccaneers

Mientras que Jackson pasó seis temporadas en el fútbol universitario, el Bucs UDFA registró solo una intercepción en 73 juegos de carrera. Pero, al final del tercer trimestre de la apertura de pretemporada del sábado, derribó su primera selección de la NFL.

Después de un compañero de apoyador de UDFA de Bucs, John Bullockmariscal de campo con propina Brandon AllenPass, Jackson aseguró un Impresionante agarre de una mano mientras cae hacia atrás. A principios del tercer cuarto, Jackson dio un buen salto en un bombardeo en el medio y colgó a Allen para un saco y una pérdida de ocho yardas.

En general, Jackson registró seis tacleadas en el equipo (dos tacleadas para la pérdida), un saco, un golpe de quarterback y una intercepción durante su debut.

La escritora/reportera del personal de Buccaneers, Brianna Dix, tomó nota de la actuación de Jackson, nombrando a Bucs UDFA como el «Estrella del juego. «

«Se convirtió en el primer jugador de Buccaneer desde 2017 en registrar un saco y una intercepción en el mismo juego de pretemporada», escribió Dix. Más tarde, Dix llamó a Jackson «una fuerza disruptiva en el campo» que «se hizo cargo del juego».

También señaló que el entrenador en jefe Todd Bowles compartió algunos elogios para Jackson después del juego. Bowles no parecía demasiado sorprendido por la impresionante actuación de Jackson.

«Un jugador de fútbol desde el momento en que entró aquí», dijo Bowles. «Era alguien que queríamos ver, queríamos ver. Estábamos jugando mucha atención. Simplemente sabe cómo jugar».

Otros UDFA de Bucs tuvieron grandes impactos, especialmente en la defensa

Jackson puede haber sido el BUCS más impactante UDFA durante la victoria del sábado. Pero él no fue el único en tener un impacto.

El domingo, Rick Stroud de la Tampa Bay Times destacó tres defensores de UDFA BUCS como jugadores que se destacaron Durante el juego. Stroud liderado por resaltar la actuación de Jackson, señalando que Anthony Walker Jr.La lesión ha abierto más oportunidades para que la UDFA muestre su conjunto de habilidades.

«Los Bucs tuvieron problemas la temporada pasada en el apoyador interno después de Sirvocea Dennis se perdió para la temporada después de una lesión en el hombro de la semana 4 «, escribió Stroud.» En la temporada baja, Tampa Bay firmó a los veteranos apoyadores Anthony Walker Jr. y Deion Jones. Pero Walker ha sido retenido fuera del campo de entrenamiento con una lesión en la parte inferior de la pierna, lo que le da a jugadores como Jackson y Bullock más miradas «.

Lavonte David Lideró el camino una vez más para el Cuerpo de Linebacking de Bucs en 2024, pero Tampa Bay necesitará otro jugador para dar un paso adelante y mantenerse saludable esta temporada. El novato Sirvocea Dennis solo logró jugar 104 instantáneas antes de aterrizar en IR por el resto de la temporada en octubre.

Pero, según los informes, Dennis es cerca de volver a la práctica. Por lo tanto, habrá un nivel de competencia aún más alto para un lugar en la rotación del apoyador, especialmente entre los UDFA de Bucs.

Stroud también destacó el impacto del esquinero Parodia romana y seguridad Shilo Sanders.

Parodie hizo la jugada de acompañamiento, ya que interceptó un pase errante del mariscal de campo de los Titanes Tim Boyle y Lo devolvió 39 yardas para un touchdown de sellado de juego. Stroud lo llamó «el tipo de juego con el que sueñas» como agente libre no reclutado.

En cuanto a Sanders, Stroud escribió que la seguridad de Bucs UDFA «navegó» por sus nervios y «se veía cómodo en su primer juego de la NFL».

Bowles dijo a los periodistas que Sanders «hizo un gran trabajo» durante su debut.