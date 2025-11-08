Se recomienda a Joe Burrow forzar la salida de Cincinnati

El Bengals de Cincinnati Obviamente estamos teniendo un año menos que estelar. Es fácil decir que es solo porque han estado sin el mariscal de campo estrella Joe Burrow desde la Semana 2.

Joe Burrow sufrió una lesión en el dedo del pie de césped de Grado 3 mientras era despedido en el segundo cuarto de su competencia de la Semana 2 contra los jaguares de jacksonville. Se espera que Burrow regrese más cerca de los playoffs, en los que el bengalíes Espero que incluso importe.

Sus esperanzas de llegar a los playoffs siguen matemáticamente intactas. Sin embargo, su récord de 3-6 significa que tienen pocas probabilidades de hacer el gran baile en enero. Por supuesto, la falta de Joe Burrow no es la única razón por la que están luchando tanto en este momento.

La defensa de los Bengals realmente ha dejado mucho que desear. Ocupa el último lugar en el NFL tanto en el total de puntos permitidos como en las yardas totales. Joe Flacco realmente no ha tenido problemas para mover el balón, pero la incapacidad de los Bengals para detener las ofensivas contrarias anula su progreso ofensivo.

Esta es parte de la razón por la cual el ex mariscal de campo de la NFL y actual analista de ESPN, Dan Orlovsky, hizo una afirmación audaz sobre Joe Burrow y su estatus como Cincinnati Bengal.

Dan Orlovsky recomienda que Joe Burrow deje los Bengals

Por Cole Sullivan de Semana de noticias, Dan Orlovsky le dijo a su colega de ESPN Adam Schefter «Si yo fuera Joe Burrow, querría salir de Cincinnati».

Puede que sea un pensamiento loco. Sin embargo, sería difícil culpar a Joe Burrow si quisiera salir de la situación. La defensa de los Bengals ha sido horrible y no hay signos de mejora clara. Sí, la ofensiva tiene multitud de armas, pero ¿importa cuando la defensa no puede detener una hemorragia nasal?

Schefter respondió a Dan Orlovsky: «Ahí es donde se vuelve interesante, porque si eso es lo que él quiere -y no tenemos idea de lo que quiere- pero si eso es lo que quiere, se acabó. Se acabó».

Schefter dice que los Bengals están «terminados» sin el mariscal de campo estrella

Sullivan, el autor de la publicación de Newsweek, detalló que Schefter declaró que si los Bengals cambiaran a Burrow, entonces todo estaría “terminado”.

Parece evidente. Un equipo de Bengals sin Burrow a largo plazo no sería fácil de ver todos los domingos. Incluso con Joe Flacco moviendo el balón ahora, todavía no son una tarea fácil. La partida de Joe Burrow probablemente causaría una reacción en cadena. Es probable que Ja’Marr Chase también se salga de los Bengals.

Obviamente, Burrow probablemente no será canjeado. Aún así, sería muy difícil culparlo si exigiera un intercambio. Las implicaciones del tope salarial serían un gran retraso para los Bengals, pero no se puede incorporar a un jugador que no quiere estar allí.

Los Bengals necesitan encontrar una manera de solucionar sus problemas defensivos más temprano que tarde para que un intercambio de cuento de hadas no se convierta en realidad.